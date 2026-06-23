Concejo de San Miguelito aprueba nueva directiva y analiza moratoria tributaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante la sesión municipal, Juan Barsallo fue reelegido como presidente del Concejo de San Miguelito para el segundo semestre de 2026.

El representante del corregimiento Mateo Iturralde, Juan Barsallo, fue reelegido este martes 23 de junio, como presidente del Concejo Municipal en el distrito de San Miguelito para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, Elvis Cardas, representante del corregimiento Arnulfo Arias, fue elegido por primera vez como vicepresidente del Concejo Municipal. La votación se realizó durante una sesión ordinaria del Concejo, en la que participaron los nueve concejales del distrito.

Durante la sesión, Barsallo indicó que aún quedan temas pendientes por abordar, entre ellos la aprobación del reglamento interno del concejo y diversas discusiones dentro de las comisiones de trabajo, como la relacionada con los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), destinados a financiar obras de infraestructura y desarrollo social en los corregimientos del distrito.

Además, señaló que gestionará ante el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) la ampliación de la capacidad del Centro de Vigilancia del distrito, al considerar que ha sido una herramienta de gran utilidad para la seguridad ciudadana.

Barsallo también destacó las mejoras realizadas en distintos sectores de San Miguelito, entre ellos el estadio Candela Gil, los multifamiliares de Paraíso y Guadalupe, así como las gestiones efectuadas para garantizar la continuidad del proyecto de construcción del gimnasio Orlando Winter.

Durante la sesión de este martes también se discutió la aprobación de un período de moratoria tributaria y otras disposiciones relacionadas con las obligaciones tributarias municipales.

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, explicó que la activación de la moratoria tiene como objetivo facilitar el cobro de impuestos pendientes por parte de los contribuyentes.

Hernández manifestó que la morosidad afecta la planificación municipal y reduce los ingresos que deben destinarse a las comunidades. Agregó que la medida también representa un incentivo para aquellos contribuyentes que mantienen sus obligaciones al día.

Según explicó el tesorero municipal, Porfirio Luna, al cierre de junio de 2025 la recaudación alcanzó los 1,052,000 millones de dólares. Sin embargo, para el mismo período de 2026 se proyecta una recaudación cercana a los 920,000 mil dólares.

El funcionario indicó durante la sesión del Concejo que esta cifra se encuentra por debajo de lo presupuestado, incluso después de los ajustes realizados y presentados ante la Comisión de Hacienda. La proyección inicial era de 1.2 millones de dólares.

Con respecto a la fecha de inicio de la moratoria tributaria, Hernández señaló que se prevé que entre en vigor el próximo mes, aunque la fecha exacta será anunciada posteriormente a través de los canales oficiales y las redes sociales de la Alcaldía de San Miguelito.