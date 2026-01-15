Concejo de San Miguelito respalda intervención de la AAUD y toma distancia de la administración municipal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Concejo de San Miguelito manifestó este jueves 14 de enero, en conferencia de prensa, su respaldo a la intervención del Gobierno Central y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) para atender la crisis de recolección de basura en el distrito, al tiempo que exigió una planificación ordenada, comunicación permanente y respeto al rol fiscalizador del Concejo.

La conferencia inició con las declaraciones del presidente del Consejo Municipal, Juan Barsallo, representante del corregimiento de Mateo Iturralde, quien reiteró que la prioridad es garantizar un servicio continuo y eficiente para la población.“Esta nueva etapa debe ejecutarse con organización, planificación y comunicación constante con las autoridades locales y las comunidades, evitando improvisaciones. Nuestro compromiso es apoyar toda acción que permita soluciones reales y un servicio de recolección digno para nuestra gente”, afirmó.

Barsallo recordó que el Concejo autorizó a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, mediante el Acuerdo N.° 73 del 16 de julio de 2024, la exploración de alternativas para garantizar la recolección de desechos sólidos en el distrito. No obstante, aclaró que las decisiones administrativas no son responsabilidad de este órgano.

“Desde 2024 hemos sido responsables para que se iniciara un proceso de licitación o de exploración de alternativas en los tiempos correctos. Las decisiones administrativas no corresponden a este Concejo”, subrayó.

Precisamente la alcaldesa a manifestado su rechazo a la medida que la AAUD controle el tema de la basura, al considerar que se trata de una medida improvisada que desconoce el trabajo técnico y la planificación, desarrollados por el municipio para enfrentar uno de los problemas más sensibles que afectan a la población.

Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández.

La basura, un problema de años

En la misma línea, el vicepresidente del Concejo, Iván Cheribín, representante del corregimiento de Rufina Alfaro, sostuvo que la preocupación por la basura no es reciente y que los ediles han insistido durante años en buscar soluciones estructurales.

“No estamos improvisando. Tenemos más de un año y medio señalando esta preocupación. Nuestra responsabilidad es garantizar salud, seguridad y paz a través de los servicios públicos”, indicó.

Cheribín reconoció que la resolución que permitió la intervención de la AAUD tomó por sorpresa al Concejo Municipal, pero consideró que debe verse como una oportunidad. “No podemos rechazar una acción que busca darle tranquilidad a nuestra gente. Esto no tiene bandos; tiene un solo objetivo: beneficiar a los más de 300 mil habitantes de San Miguelito”, expresó.

Los concejales también reclamaron mayor inclusión del Concejo Municipal en la toma de decisiones y en el acceso a la información. “Aquí se refrendan acuerdos y contratos. Hay información que no ha llegado a nuestro escritorio y que es vital para trabajar en equipo y rendir cuentas a la población”, advirtió Cheribín.

Por su parte, el concejal Darío González, del corregimiento Arnulfo Arias Madrid agradeció la intervención del Ejecutivo y aseguró que, tras más de dos semanas de apoyo de la Autoridad de Aseo, el distrito ha mostrado mejoras visibles. “Hace 15 días veíamos un distrito sumergido en la basura. Hoy los nueve corregimientos tienen la paz que necesitaban. Esta acción ha traído un bálsamo a San Miguelito”, destacó.

Asimismo, Sheyla Grajales, representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, indicó que el trabajo de la AAUD y de las juntas comunales ha permitido reducir significativamente la acumulación de basura en cerca de 200 puntos críticos del distrito. Señaló que, durante un período de transición de 18 días, continuarán colaborando de manera responsable, aportando personal, equipos y maquinaria para garantizar la recolección de los desechos.

Basura en San Miguelito. LP Elysée Fernández

Grajales informó que el 5 de enero sostuvieron una reunión con el director de la AAUD, Ovil Moreno y con la alcaldesa, con el objetivo de coordinar soluciones y asegurar el bienestar de la población.

Los ediles señalaron que, aunque la alcaldesa evalúa decisiones administrativas en rechazo a lo que considera una intromisión en la autonomía municipal, el Concejo Municipal toma distancia de los enfrentamientos institucionales y anunció que trabajará con cualquier entidad o con el Gobierno Central para mantener el servicio de aseo y evitar una crisis sanitaria.

Subrayaron que esperan, en el transcurso del día, una reunión con la Autoridad de Aseo para conocer con claridad la planificación, las rutas de recolección y el manejo de la tasa de aseo a partir del 19 de enero.

En tanto, la AAUD indicó, mediante un comunicado, que “las acciones ejecutadas durante 14 días han permitido atender la crisis en la recolección de desechos, garantizando un distrito limpio y sin riesgos sanitarios”. Además, aclaró que no habrá aumento en la tasa de aseo y que toda la información se divulgará únicamente por los canales oficiales.