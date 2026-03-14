Concluyen cableado eléctrico del viaducto de la Línea 3 para pruebas de trenes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Línea 3 del Metro de Panamá, que se desarrolla en Panamá Oeste, alcanzó un nuevo avance en su construcción con la energización del viaducto, un proceso que marca el inicio de la activación del sistema eléctrico necesario para el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria y la futura circulación de los trenes en fase de pruebas.

Este procedimiento consiste en activar la línea de media tensión de 34.5 kilovoltios (kV), la cual alimentará los sistemas eléctricos del viaducto y permitirá avanzar hacia las pruebas operativas del sistema.

Según Metro de Panamá, S.A. (MPSA), se trata de una etapa clave para la puesta en marcha del servicio, ya que prepara el sistema para el movimiento de los trenes en el tramo elevado. Cabe recordar que para la Línea 3 se adquirieron 26 trenes tipo monorriel, procedentes de la fábrica de Hitachi, en Kasado, Japón.

La empresa también emitió una advertencia de seguridad, debido a que la energización representa una fase crítica y de alto riesgo eléctrico. Por ello, el acceso a las áreas donde se realizan estos trabajos está estrictamente restringido al personal autorizado, ya que ingresar sin permiso puede poner en peligro la vida.

Por su parte, el director de proyectos de Metro de Panamá, S.A., Carlos Cedeño, explicó que también se desarrollan trabajos importantes en el área del viaducto. Indicó que en Ciudad del Futuro los trenes ya han superado pruebas estáticas y que próximamente iniciarán los primeros movimientos hacia la línea principal.

Patios y Talleres de Ciudad del Futuro, donde se guardan y se ensamblan los 26 trenes tipo monorriel que utilizará para la línea 3. Cortesía

Según detalló, estos desplazamientos iniciales se realizarán en el tramo entre las estaciones Ciudad del Futuro y Vista Alegre, y se estima que comiencen a partir del mes de mayo.

Paralelamente, el proyecto continúa con los retoques finales en estructuras metálicas y acabados en el tramo comprendido entre Vista Alegre y Panamá Pacífico, añadió Cedeño.

Hasta el momento, el tramo elevado de la Línea 3 del Metro de Panamá registra un avance de entre el 81% y el 84% a inicios de 2026. Además, reporta más del 97% de las vigas de rodaje instaladas y un 98% de avance en los patios y talleres de Ciudad del Futuro.

Las autoridades destacaron que esta obra busca transformar la movilidad de miles de residentes de Panamá Oeste, una de las zonas con mayor crecimiento poblacional del país.