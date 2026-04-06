Panamá, 06 de abril del 2026

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    ASISTENCIA SOCIAL

    Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria

    Los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 deberán presentar una certificación bancaria, mientras el Ifarhu implementa medidas para facilitar el trámite y evitar aglomeraciones.

    Aleida Samaniego C.
    Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria
    Los preseleccionados en las becas 2026 deben presentar certificación bancaria; el Ifarhu agiliza el trámite y evita aglomeraciones. Foto/Cortesía

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que los estudiantes de primaria, premedia y media preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 deberán presentar este año una certificación bancaria como parte de los requisitos para formalizar el beneficio.

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    El documento puede ser solicitado en cualquier entidad bancaria del país. Sin embargo, algunos bancos limitan este trámite para menores de edad, por lo que Ifarhu trabaja en mecanismos que faciliten la apertura de cuentas y agilicen el proceso, con el objetivo de evitar molestias y aglomeraciones a padres de familia y tutores.

    Carlos Godoy, director del Ifarhu, indicó que se evalúan los sitios más adecuados para la recepción de documentos a nivel nacional.

    Subrayó que, dado que el programa beneficiará a aproximadamente 131 mil estudiantes, es necesario descentralizar la atención y optimizar el servicio.

    Con esta medida, la institución busca garantizar un proceso más organizado y eficiente, asegurando que los estudiantes preseleccionados puedan cumplir con todos los requisitos de manera ordenada y sin contratiempos.

    Concurso de Becas 2026: estudiantes deben presentar certificación bancaria

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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