Panamá, 12 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ifarhu

    Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular

    El Ifarhu abre hoy la convocatoria del Concurso General de Becas 2026 para estudiantes de primaria, secundaria y universidad en Panamá

    Aleida Samaniego C.
    Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular
    El registro será principalmente en línea, pero habrá personal disponible en áreas apartadas para apoyar a los estudiantes y padres de familia a registrarse para el concurso de becas. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que desde este lunes y hasta el 23 de enero estará habilitada la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como a universitarios de instituciones públicas.

    +info

    Concurso de Becas Ifarhu 2026 comienza el 12 de enero; exigen promedio mínimo de 4.5Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar

    Según el Ifarhu, los aspirantes de educación básica y media deberán contar con un promedio final mínimo de 4.5, mientras que los estudiantes de nivel universitario deberán tener un índice académico mínimo de 2.0 para postularse.

    Registro en línea

    Los interesados podrán inscribirse a través de la página web oficial del IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/. El registro estará habilitado desde este 12 hasta el 23 de enero, y cada concursante deberá completar un formulario con información personal y académica.

    Al finalizar la inscripción, es fundamental guardar el código de acceso que se generará automáticamente, ya que funcionará como contraseña para ingresar nuevamente a la plataforma cuando se publiquen los resultados.

    Selección y entrega de documentos

    La selección de los beneficiarios se realizará aproximadamente un mes después del cierre del concurso. A través de una base de datos, se escogerán los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.

    Los estudiantes seleccionados deberán entregar los documentos requeridos por el Ifarhu en las fechas indicadas, para verificar la información suministrada y firmar el acta de aceptación de la beca. Una vez procesados los datos y cumplido el primer trimestre de clases, el instituto procederá con los pagos correspondientes.

    El Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu representa una oportunidad clave para que miles de estudiantes accedan a apoyo económico para continuar sus estudios y garantizar el desarrollo académico en Panamá.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • ‘Los panameños podrán usar cualquiera de las instalaciones de salud’: Fernando Boyd Galindo. Leer más
    • Aprueban cierre financiero del proyecto de rehabilitación de la Panamericana Este. Leer más