Concurso General de Becas 2026 comienza hoy: pasos y requisitos para postular

El Ifarhu abre hoy la convocatoria del Concurso General de Becas 2026 para estudiantes de primaria, secundaria y universidad en Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que desde este lunes y hasta el 23 de enero estará habilitada la convocatoria del Concurso General de Becas 2026, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como a universitarios de instituciones públicas.

Según el Ifarhu, los aspirantes de educación básica y media deberán contar con un promedio final mínimo de 4.5, mientras que los estudiantes de nivel universitario deberán tener un índice académico mínimo de 2.0 para postularse.

Registro en línea

Los interesados podrán inscribirse a través de la página web oficial del IFARHU: https://www.ifarhu.gob.pa/. El registro estará habilitado desde este 12 hasta el 23 de enero, y cada concursante deberá completar un formulario con información personal y académica.

Al finalizar la inscripción, es fundamental guardar el código de acceso que se generará automáticamente, ya que funcionará como contraseña para ingresar nuevamente a la plataforma cuando se publiquen los resultados.

Selección y entrega de documentos

La selección de los beneficiarios se realizará aproximadamente un mes después del cierre del concurso. A través de una base de datos, se escogerán los aspirantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Los estudiantes seleccionados deberán entregar los documentos requeridos por el Ifarhu en las fechas indicadas, para verificar la información suministrada y firmar el acta de aceptación de la beca. Una vez procesados los datos y cumplido el primer trimestre de clases, el instituto procederá con los pagos correspondientes.

El Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu representa una oportunidad clave para que miles de estudiantes accedan a apoyo económico para continuar sus estudios y garantizar el desarrollo académico en Panamá.