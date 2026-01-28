Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POSTULACIONES

    Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu registra más de 151 mil inscritos

    Redacción de La Prensa
    Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu registra más de 151 mil inscritos
    Concurso General de Becas 2026.

    El Concurso General de Becas 2026 cerró con una alta participación estudiantil en todo el país. En total, 151,036 estudiantes se inscribieron en la convocatoria, que estuvo abierta del 12 al 23 de enero y se realizó de manera virtual, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

    +info

    Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación

    La mayor cantidad de postulaciones se concentró en el nivel primario, con 76,705 estudiantes inscritos, lo que representa casi la mitad del total, indicó. Le siguió el nivel de premedia, con 29,358 aplicaciones.

    En el ámbito de la educación superior, 22,327 estudiantes aspiraron a becas para cursar licenciaturas, mientras que 12,914 se postularon en el nivel media.

    La convocatoria también atrajo a quienes buscan continuar su formación académica. Un total de 9,303 personas se inscribieron para estudios de maestría, mientras que 426 lo hicieron para doctorado.

    La entidad informó que próximamente hará el anuncio de los preseleccionados para el apoyo económico.


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más