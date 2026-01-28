Concurso General de Becas 2026 del Ifarhu registra más de 151 mil inscritos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Concurso General de Becas 2026 cerró con una alta participación estudiantil en todo el país. En total, 151,036 estudiantes se inscribieron en la convocatoria, que estuvo abierta del 12 al 23 de enero y se realizó de manera virtual, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La mayor cantidad de postulaciones se concentró en el nivel primario, con 76,705 estudiantes inscritos, lo que representa casi la mitad del total, indicó. Le siguió el nivel de premedia, con 29,358 aplicaciones.

En el ámbito de la educación superior, 22,327 estudiantes aspiraron a becas para cursar licenciaturas, mientras que 12,914 se postularon en el nivel media.

La convocatoria también atrajo a quienes buscan continuar su formación académica. Un total de 9,303 personas se inscribieron para estudios de maestría, mientras que 426 lo hicieron para doctorado.

La entidad informó que próximamente hará el anuncio de los preseleccionados para el apoyo económico.