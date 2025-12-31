Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que en enero se abrirá el Concurso General de Becas 2026.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de primaria, premedia, media, universidad y posgrado que deseen recibir apoyo económico para continuar sus estudios.

El concurso es uno de los principales mecanismos de respaldo educativo en Panamá. Cada año, miles de estudiantes se benefician y pueden avanzar en su formación académica gracias a este programa.

Promedios académicos mínimos

El Ifarhu estableció los requisitos según el nivel educativo:

Primaria, premedia y media: promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Primer ingreso universitario: promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Continuación de carrera universitaria (licenciatura): índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0.

Posgrados y maestrías: índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0 en la licenciatura previa.

La institución aconseja mantener la documentación académica al día y seguir de cerca los canales oficiales. Allí se publicarán todos los requisitos, las fechas exactas y el procedimiento de preinscripción.

Con el Concurso General de Becas 2026, el Ifarhu tiene como objetivo apoyar la educación en todas las etapas, desde la primaria hasta los posgrados, ofreciendo oportunidades concretas para continuar estudios con respaldo económico.