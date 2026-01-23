Panamá, 23 de enero del 2026

    Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación

    José González Pinilla
    Ifarhu. Internet

    Este viernes 23 de enero vence el plazo para postularse al Concurso General de Becas 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

    Hasta el pasado martes, un total de 140,548 estudiantes se habían postulado, cifra que podría aumentar al cierre del proceso.

    El Ifarhu recordó que las becas están dirigidas a estudiantes de primaria, premedia y media, en centros educativos oficiales y particulares, así como a quienes cursen licenciaturas, maestrías y doctorados en universidades oficiales.

    No obstante, los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

    • Ser panameños o extranjeros con más de 10 años de residencia en el país, comprobados mediante certificación emitida por el Servicio Nacional de Migración de Panamá.

    • Aceptar que el concurso se desarrolle conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.

    Requisitos académicos

    • Primaria, premedia y media: promedio final mínimo de 4.50, en escala de 5.00.

    • Inicio de carrera universitaria: promedio final mínimo de 4.50, en escala de 5.00, y estar matriculados en el primer semestre de 2026.

    • Continuidad de carrera universitaria: índice académico mínimo de 2.00.

    • Maestría y doctorado: índice académico mínimo de 2.00 a nivel de licenciatura.

    José González Pinilla

    Editor


