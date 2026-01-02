Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entidad informó que los aspirantes deberán cumplir con promedios mínimos específicos, los cuales varían de acuerdo con el grado de estudios que cursan.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) dio a conocer los requisitos académicos que deben cumplir los estudiantes interesados en concursar por una beca, según su nivel educativo.

Requisitos académicos por nivel

Primaria, Premedia y Media

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Primer ingreso universitario

Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

Continuación de carrera universitaria (Licenciatura)

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, correspondiente a la carrera que el estudiante cursa actualmente.

Postgrados y maestrías

Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, obtenido en la licenciatura previa al programa de posgrado o maestría.

El Ifarhu recomendó a los estudiantes y acudientes mantener su documentación académica actualizada y dar seguimiento a los canales oficiales de la institución, donde se detallarán los demás requisitos y procedimientos relacionados con el proceso de becas que se prevé comiencen este mes de enero de 2026.