    Asistencia económica

    Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar

    La entidad informó que los aspirantes deberán cumplir con promedios mínimos específicos, los cuales varían de acuerdo con el grado de estudios que cursan.

    Aleida Samaniego C.
    El Ifarhu abre el Concurso General de Becas en los próximos días de enero de 2026. Archivo

    El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) dio a conocer los requisitos académicos que deben cumplir los estudiantes interesados en concursar por una beca, según su nivel educativo.

    Requisitos académicos por nivel

    Primaria, Premedia y Media

    • Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

    Primer ingreso universitario

    • Promedio mínimo de 4.5 en escala de 5.0.

    Continuación de carrera universitaria (Licenciatura)

    • Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, correspondiente a la carrera que el estudiante cursa actualmente.

    Postgrados y maestrías

    • Índice académico mínimo de 2.0 en escala de 3.0, obtenido en la licenciatura previa al programa de posgrado o maestría.

    El Ifarhu recomendó a los estudiantes y acudientes mantener su documentación académica actualizada y dar seguimiento a los canales oficiales de la institución, donde se detallarán los demás requisitos y procedimientos relacionados con el proceso de becas que se prevé comiencen este mes de enero de 2026.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


