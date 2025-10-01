Concurso para director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá queda desierto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Cultura de Panamá (MiCultura) informó este 30 de septiembre que el proceso de selección para elegir al nuevo director nacional de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) fue declarado desierto.

La entidad explicó que el comité de jurados tomó esta decisión porque ninguno de los participantes alcanzó los puntajes mínimos requeridos.

Durante el proceso se evaluaron los méritos académicos, la trayectoria artística, pruebas prácticas frente a la OSN y entrevistas personales.

Concurso para la Dirección Nacional de la Orquesta Sinfónica🇵🇦



El proceso de selección para elegir al nuevo Director Nacional de la Orquesta Sinfónica de Panamá fue declarado desierto por el jurado calificador, conformado por tres expertos en la materia. pic.twitter.com/ofa8GUcXeG — Ministerio de Cultura (@MiCulturaPma) September 30, 2025

En cumplimiento de la normativa vigente, MiCultura anunció que en 2026 se abrirá un nuevo concurso público, con el objetivo de garantizar que la OSN cuente con un director de “excelencia artística y liderazgo internacional”.

Mientras tanto, el maestro Ricardo Risco, actual subdirector de la OSN, continuará como director encargado para asegurar la continuidad del trabajo artístico y administrativo.

La lectura oficial del acta con los resultados del concurso estuvo a cargo de la viceministra de Cultura y ministra encargada, Arianne Benedetti, acompañada por el director nacional de las Artes, Gianni Bianchini.

Con más de 80 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá es considerada un pilar de la identidad cultural panameña y un orgullo nacional, recordó MiCultura.

Jurados calificadores del concurso:

César Leal – Director de Orquesta, musicólogo y pedagogo

Graciela “Chelín” Núñez – Violinista, pedagoga e investigadora

Nataliia Stets – Directora de Orquesta

