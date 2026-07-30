Condiciones del terreno elevan a $72.4 millones la fase uno del Campus Gorgas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La fase uno del Campus Gorgas pasó de $68.4 millones a $72.4 millones tras una adenda de $4 millones por ajustes en la fundación debido a condiciones del suelo.

Las condiciones del subsuelo obligaron a modificar el diseño de la fundación del nuevo Campus Gorgas, ubicado a un costado de la Ciudad de la Salud, en el corregimiento de Ancón, y elevaron en más de $4 millones el costo de su primera fase, que pasó de $68.4 millones a $72.4 millones.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este 28 de julio un crédito adicional suplementario por $4,011,545 para financiar la adenda contractual que permitirá continuar la ejecución de esta etapa del proyecto.

La solicitud fue sustentada por el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges), Nicanor III Obaldía, quien explicó ante los diputados que la modificación contractual surgió por condiciones del subsuelo que no pudieron determinarse durante la etapa inicial de diseño y que obligaron a cambiar el sistema de cimentación previsto.

El contrato original de esta fase tenía un monto de $68,476,705.67. Con la adenda número 1, por $4,011,544.49, el valor total ascenderá a $72,488,250.16.

Según la sustentación presentada, el diseño inicial contemplaba la construcción de zapatas aisladas. Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos se determinó la necesidad de sustituir ese sistema por una losa de fundación continua y ajustar los niveles de cimentación para garantizar la estabilidad de la estructura.

Los fondos aprobados provendrán de los saldos de caja y banco consolidados en la cuenta única del Tesoro Nacional y permitirán dar continuidad a la obra.

Ubicación del nuevo Campus Gorgas

Cambios en el terreno modifican el cronograma

El coordinador de la unidad ejecutora del proyecto, Darío Cadavid, explicó que las condiciones encontradas en el terreno generaron un desfase en el calendario de construcción debido a los ajustes requeridos en la estructura de soporte.

“Esta adenda agrega también tiempo a la construcción”, señaló Cadavid durante la sustentación ante la Comisión de Presupuesto, al indicar que la nueva fecha estimada para culminar los trabajos es septiembre de 2027.

El funcionario explicó que el terreno presenta características no homogéneas, por lo que fue necesario realizar modificaciones para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura.

Ante las consultas de los diputados sobre si estas condiciones pudieron ser previstas en los estudios iniciales, Cadavid explicó que se realizaron sondeos exploratorios conforme a los requerimientos establecidos.

El nuevo campus ha sido concebido como un espacio destinado a la innovación, la vigilancia genómica y el desarrollo de investigaciones científicas que impacten directamente en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. Foto/Archivo

No obstante, señaló que las características del terreno, la ubicación del proyecto y las restricciones ambientales relacionadas con la cercanía al Parque Camino de Cruces limitaron la ampliación de las exploraciones geológicas.

Con el nuevo diseño estructural se ampliaron los estudios para responder a las condiciones identificadas durante el proceso constructivo.

Obra registra 22% de avance

El Campus Gorgas registra actualmente un avance físico de 22% y contempla la construcción de dos edificios principales, además de obras complementarias.

El edificio de investigación presenta un avance de 15%, mientras que el edificio de administración y capacitación alcanza 24% de ejecución.

Cadavid explicó que el edificio de capacitación ya cuenta con tres niveles de losas completados y comenzó la etapa de albañilería. En tanto, el edificio de investigación se encuentra próximo a completar su fase estructural.

La primera fase también incluye obras geotécnicas, como muros de contención para estabilizar terrenos con desniveles, además de una planta de tratamiento de aguas residuales que dará servicio a las nuevas instalaciones.

La primera fase tiene 22% de avance. Foto/Elysée Fernández

Una infraestructura científica de $190 millones

La nueva sede del Icges se desarrollará en dos fases y tiene un costo total estimado de $190 millones, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ejecución de la obra está a cargo del consorcio GIA-RM Gorgas, integrado por las empresas Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V., e Ingeniería R-M, S.A.

El nuevo campus se construye sobre un terreno de 6.5 hectáreas cercano a la Ciudad de la Salud y busca ampliar la capacidad científica y tecnológica del país.

Las nuevas instalaciones permitirán fortalecer áreas como diagnóstico molecular, vigilancia epidemiológica, investigación de enfermedades transmisibles y no transmisibles, además de laboratorios de referencia para el Ministerio de Salud.

El complejo contará con áreas especializadas para el análisis de virus, bacterias, parásitos, agua y alimentos.

“La facilidad no es solamente un laboratorio, es un centro de salud pública nacional con proyección internacional”, explicó un representante del instituto durante la presentación ante los diputados.

La proyección del Icges es que el Campus Gorgas se convierta en un centro de referencia para Centroamérica y el Caribe, con capacidad para desarrollar investigaciones y diagnósticos de mayor complejidad.

El crédito aprobado permitirá al Instituto Gorgas continuar con una obra estratégica para ampliar la capacidad del país frente a emergencias sanitarias y fortalecer la investigación científica. Aunque la primera fase tendrá un costo mayor al previsto y un nuevo plazo de culminación, el proyecto mantiene como objetivo convertirse en una plataforma regional para la vigilancia epidemiológica y la generación de conocimiento en salud pública.