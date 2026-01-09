Conductor choca contra hidrante y deja sin agua varios puntos de Calle 50

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este viernes 9 de enero en Calle 50, específicamente en la intersección con la calle Manuel M. Icaza y provocó un importante desperdicio de agua potable y la interrupción temporal del servicio en algunos puntos del área.

De acuerdo con reportes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), un vehículo colisionó contra un hidrante, lo que ocasionó que grandes cantidades de agua se desperdiciaran durante varias horas.

En redes sociales, vecinos del sector indicaron que el hecho ocurrió en altas horas de la noche y que el flujo de agua se mantuvo sin control hasta la llegada de una cuadrilla del Idaan.

Personal del Idaan procedió a cerrar el circuito afectado y a retirar el hidrante dañado, con el fin de detener el desperdicio de agua potable, ya que el impacto afectó una línea de suministro de 10 pulgadas, lo que permitió dar inicio a los trabajos de reparación.

Metro



Avanzan los trabajos de reparación tras la colisión vehicular que afectó el hidrante ubicado frente al KFC de calle 50, impactando una línea de suministro de 10 pulgadas.



Nuestro personal técnico continúa en sitio, ejecutando las labores necesarias para

El hidrante afectado se ubica frente al restaurante KFC de Calle 50. Actualmente, se mantiene una retroexcavadora realizando labores de reparación que se desarrollarán a lo largo del día, por lo que algunos sectores de Calle 50 permanecen temporalmente sin suministro de agua potable.

Según información proporcionada a los medios de comunicación, residentes del área indicaron que el conductor del vehículo salió ileso, aunque el impacto causó daños significativos a la infraestructura del hidrante.

La entidad indicó que el servicio será restablecido una vez concluyan los trabajos y reiteró el llamado a conducir con precaución para evitar afectaciones a la infraestructura pública y a los servicios básicos.