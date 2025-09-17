Conductores sin accidentes recibirán 25% de descuento en seguros de autos en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 53, que establece un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguro de autos para aquellos conductores que no registren siniestros durante un año.

La iniciativa, que recibió 46 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, modifica artículos de la Ley 68 de septiembre de 2016 sobre el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito y adiciona disposiciones a la Ley 12 de abril de 2012, que regula la actividad aseguradora en Panamá.

De acuerdo con el documento, el beneficio se mantendrá en las renovaciones posteriores, pero no será acumulable y se perderá si el asegurado resulta responsable en algún accidente con la misma compañía aseguradora.

El proyecto fue presentado por el diputado Ricardo Vigil (circuito 4-3), quien resaltó que la propuesta se sometió a consultas ciudadanas durante casi un año. También explicó que un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá respalda la viabilidad de la medida, concluyendo que no afectará el costo de las pólizas.

“Hasta este momento, el estudio de la Universidad de Panamá no refleja resultados adversos al otorgar un descuento del 25% a los buenos conductores. Confiamos en que la medida incentive una reducción de accidentes, lo que se traduce en menos indemnizaciones para las aseguradoras y un beneficio para los asegurados”, señaló Vigil.

Con esta aprobación, la Asamblea Nacional busca incentivar la conducción responsable y reducir la siniestralidad vial en el país.

La propuesta pasa ahora a manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir si la sanciona o la veta.