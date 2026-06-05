Coneaupa acredita tres universidades; una es dirigida por hija de la rectora de la Unachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres universidades particulares recibieron la Certificación de Acreditación Institucional otorgada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) el pasado 31 de marzo de 2026, mediante resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial del 3 de junio.

Las acreditaciones fueron concedidas a la Universidad Hosanna, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Iberoamericana (Unibero), tras completar los procesos de autoevaluación y evaluación externa exigidos por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

De acuerdo con las resoluciones emitidas por el organismo —adscrito al Ministerio de Educación (Meduca)—, las tres instituciones demostraron cumplir con los estándares, indicadores y criterios de calidad establecidos en el Modelo de Evaluación y Acreditación Institucional vigente.

Como parte del proceso, las universidades realizaron autoevaluaciones, presentaron informes institucionales y fueron sometidas a evaluaciones externas efectuadas por pares académicos designados por el Coneaupa.

Las tres universidades que lograron ser acreditadas por Coneaupa. Foto/La Prensa

Tras analizar la documentación y los resultados obtenidos, el Consejo concluyó que las tres casas de estudio reunían las condiciones necesarias para obtener la certificación, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial.

La acreditación tendrá una vigencia de cinco años a partir de la fecha de expedición de las resoluciones. Además, las universidades deberán presentar, en un plazo de tres meses, su Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado, que será evaluado por el organismo acreditador.

La certificación constituye uno de los principales mecanismos utilizados por el Estado para verificar la calidad de las universidades. Entre otros aspectos, evalúa la gestión administrativa, la docencia, la investigación, la extensión universitaria, la infraestructura y los procesos académicos.

Panamá cuenta con seis universidades públicas y alrededor de 40 universidades privadas autorizadas. En este contexto, la acreditación institucional se ha convertido en una de las principales herramientas del Estado para verificar el cumplimiento de estándares de calidad académica y fortalecer la confianza en el sistema de educación superior, en medio de un debate recurrente sobre la supervisión y el crecimiento de la oferta universitaria en el país.

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Entre las instituciones acreditadas figura la Unibero, fundada en 2014 y con sede principal en David, provincia de Chiriquí.

La rectora y administradora de Unibero es Ethel Mayte Bonagas, hija de Etelvina Medianero de Bonagas, quien esta semana presentó formalmente su renuncia a la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), cargo que ocupó durante más de trece años.

La salida de Medianero de Bonagas, efectiva a partir del próximo 8 de junio, pone fin a una de las administraciones más prolongadas y controvertidas de la educación superior panameña. Durante su gestión enfrentó cuestionamientos relacionados con reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, denuncias sobre concentración de poder, el crecimiento de la planilla universitaria y diversas investigaciones que mantienen a la institución bajo escrutinio público.

La publicación de las acreditaciones coincide así con una semana de intensa atención sobre el sector universitario panameño, marcada por el relevo en la rectoría de la principal universidad pública de Chiriquí y por el debate nacional sobre la calidad de la educación superior.

Molinar cuestiona el papel del Coneaupa

A este escenario se suman las recientes declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien cuestionó públicamente el funcionamiento del Coneaupa y los criterios utilizados en algunos procesos relacionados con la educación superior.

Durante una intervención pública, la ministra afirmó que el Consejo no está cumpliendo adecuadamente su función de garantizar la calidad académica y criticó la aprobación de universidades sin que, a su juicio, exista suficiente respaldo académico o investigativo.

“Hay que aprobar tres universidades, pim, pam, fuera. ¿Sobre qué sustento académico o investigativo? Cero”, expresó Molinar al referirse a la dinámica de trabajo dentro del organismo.

La titular de Educación señaló que el Coneaupa cuenta con representación de distintos sectores, incluida la sociedad civil, pero sostuvo que se requieren mayores niveles de exigencia y una revisión profunda de los mecanismos de evaluación y supervisión universitaria.

Las declaraciones de Molinar se producen en momentos en que el Gobierno impulsa una discusión más amplia sobre el fortalecimiento del sistema educativo y la necesidad de revisar los mecanismos encargados de garantizar la calidad de la educación superior.

Sus señalamientos reavivaron el debate sobre el aseguramiento de la calidad universitaria, un tema que ha cobrado relevancia en medio de cuestionamientos a distintas instituciones y de las discusiones sobre posibles reformas al sistema educativo.

No obstante, las resoluciones establecen que las tres universidades acreditadas cumplieron con los requisitos contemplados en la normativa vigente y superaron las etapas de evaluación exigidas por el sistema nacional de acreditación.

La certificación de estas instituciones se produce en un contexto de creciente atención pública sobre el futuro de la educación superior panameña. Mientras el Coneaupa reconoce el cumplimiento de estándares de calidad por parte de tres universidades privadas, las críticas formuladas por la ministra de Educación mantienen abierto el debate sobre la transparencia, el rigor académico y los mecanismos de control que deben regir el sistema universitario del país.