Coneaupa rechaza creación de universidad por falta de infraestructura adecuada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Coneaupa negó la creación de la Universidad Vanguardista Publis Educa tras concluir que el proyecto carecía de infraestructura adecuada, condiciones de accesibilidad y medidas básicas de seguridad para operar como centro de educación superior.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) rechazó de forma unánime la creación de la Universidad Vanguardista Publies Educa, tras determinar que el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad y condiciones operativas exigidos para funcionar como institución de educación superior en el país.

La decisión fue adoptada con nueve votos a favor del informe de negación, sin abstenciones ni votos en contra, durante la sesión celebrada el 31 de marzo de 2026, luego de la presentación del expediente y del análisis técnico realizado por las instancias evaluadoras.

En la sesión, la secretaria ejecutiva del Coneaupa, María del Carmen Terrientes de Benavides, presentó el informe elaborado por la Comisión Técnica de Desarrollo Académico (CTDA), en el que se detallaron las principales observaciones detectadas durante las inspecciones realizadas al proyecto universitario.

La imagen muestra la parte del acta de la sesión del Coneaupa sobre la creación de una nueva universidad.

De acuerdo con el informe de la CTDA, las instalaciones evaluadas no reunían las condiciones físicas necesarias para operar como universidad. El documento señala que el proyecto funcionaba en una estructura tipo vivienda que no contaba con espacios adecuados para aulas, biblioteca, cafetería, áreas administrativas ni estacionamientos.

Asimismo, el informe técnico indicó deficiencias en materia de accesibilidad, al no encontrarse condiciones adecuadas para personas con discapacidad. También destacó que los espacios destinados a la práctica académica eran limitados y que el equipamiento observado durante la inspección resultaba insuficiente para respaldar la oferta académica presentada.

En materia de seguridad, la CTDA detalló que, aunque se identificaron alarmas contra incendios, no se localizaron extintores en las áreas inspeccionadas. Además, se reportaron baños que no cumplían con condiciones adecuadas de higiene ni contaban con adaptaciones para personas con discapacidad.

El Instituto Superior Publies Educa es una institución de educación superior no universitaria autorizada por el Ministerio de Educación mediante el Resuelto No. 989. Actualmente, impulsa su transformación para convertirse en una universidad. Foto/Tomada de su página web

El comisionado de la CTDA, Ricardo Him, informó que se mantiene abierta una investigación para determinar si las observaciones detectadas durante la inspección oficial fueron subsanadas. No obstante, aclaró que el análisis presentado al Coneaupa correspondió estrictamente a las condiciones verificadas durante la evaluación realizada por la comisión técnica.

Por su parte, el representante de las universidades oficiales ante el Consejo, Roberto Aparicio, señaló que se detectaron inconsistencias en la documentación relacionada con la ubicación del proyecto, lo que generó dudas sobre la información presentada por los promotores.

En esa misma línea, la representante de las universidades oficiales, Kilmara Castrellón, indicó que el expediente evaluado data de 2018 y fue devuelto en varias ocasiones para la corrección de observaciones. Añadió que el terreno identificado para el desarrollo del proyecto había sido señalado como una zona de riesgo y que el proceso de revisión se prolongó tras la reactivación del caso en 2023.

Tras evaluar el expediente y las observaciones técnicas presentadas, el pleno del Coneaupa concluyó de manera unánime que la propuesta no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para la creación y funcionamiento de una universidad en Panamá.

En la misma sesión del 31 de marzo de 2026, el Coneaupa también aprobó la Certificación de Acreditación Institucional de tres universidades particulares del país, tras verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

Las instituciones acreditadas fueron la Universidad Hosanna, la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Iberoamericana, según las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial del 3 de junio de 2026.