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    EPIDEMIOLOGÍA

    Confirman caso de meningitis en estudiante de 12 años de una escuela en Veraguas

    La meningitis por ‘Haemophilus influenzae’ requiere atención médica inmediata. Las autoridades piden acudir al centro de salud ante fiebre alta, rigidez en el cuello, vómitos o alteración del estado de conciencia.

    Aleida Samaniego C.
    Confirman caso de meningitis en estudiante de 12 años de una escuela en Veraguas
    Autoridades de salud de la provincia de Veraguas. Foto/Cortesía

    Un estudiante de 12 años de la Escuela La Primavera, en la provincia de Veraguas, fue diagnosticado con meningitis causada por la bacteria Haemophilus influenzae, confirmó este jueves la Región de Salud de Veraguas. El menor permanece hospitalizado, recibe tratamiento médico y su evolución clínica es estable, según informaron las autoridades sanitarias.

    El director regional de Salud de Veraguas, Xavier Torres, explicó que el caso fue confirmado el pasado 29 de julio. Tras el diagnóstico, el Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS), activó los protocolos de investigación epidemiológica y respuesta sanitaria para contener cualquier posible riesgo de transmisión.

    Como parte de estas acciones, los equipos de Epidemiología identificaron y dieron seguimiento a los contactos estrechos del estudiante, además de aplicar las medidas preventivas establecidas para proteger a la comunidad educativa.

    Las autoridades recordaron que la meningitis por Haemophilus influenzae es una infección bacteriana que requiere atención médica inmediata, por lo que recomendaron acudir a un centro de salud ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, vómitos, somnolencia o alteración del estado de conciencia.

    El Minsa reiteró que la vacunación es la principal medida para prevenir esta enfermedad e instó a los padres de familia y acudientes a verificar que los niños tengan completo su esquema de inmunización, de acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

    La entidad informó que mantendrá la vigilancia epidemiológica del caso y continuará con las labores de investigación, monitoreo y control, al tiempo que pidió a la población mantener la calma, informarse únicamente por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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