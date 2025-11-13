Confirman muerte de jaguar tras atropello en la autopista Panamá-Colón

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó este jueves 13 de noviembre que un ejemplar de jaguar, que fue atropellado anoche en la autopista Panamá-Colón, falleció.
De acuerdo con la autoridad ambiental, el atropello se registró en un sector cercano a un corredor biológico que conecta importantes zonas boscosas del país. Tras reportarse el incidente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y pusieron en conocimiento del hecho al ministerio.
Se adelantó que por las características del animal, era un jaguar juvenil, que fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre de MiAmbiente, donde se recibió al ejemplar a las 9:45 p.m. del miércoles 12 de noviembre.
Se estima que el ejemplar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista Panamá–Colón.
El jaguar es el felino más grande del continente y está dentro de las especies en peligro de extinción; en Panamá está protegido mediante la Resolución DM-0657-2023, que actualiza el listado oficial de especies amenazadas del país
“Su conservación es esencial por su papel ecológico como depredador tope y regulador de poblaciones en los ecosistemas tropicales”, afirmó MiAmbiente en un comunicado.
La entidad destacó que la pérdida de este ejemplar obliga a tomar medidas urgentes para mejorar las medidas de prevención y mitigación en todas las carreteras y caminos que atraviesan áreas boscosas.
Además, MiAmbiente hizo un llamado a las autoridades y a las empresas constructoras que, en adelante, en la planificación de sus obras, específicamente ampliación o construcción de carreteras, den prioridad a los pasos de fauna terrestre y arbórea.
Un censo realizado entre 2018 y 2023, implementado por el MiAmbiente y ejecutado por la Fundación Yaguara Panamá, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tuvo como finalidad determinar la población del jaguar y de mamíferos terrestres en nueve polígonos mínimos convexos que abarcaron 141,000 hectáreas entre las provincias de Panamá, Darién y la comarca Guna Yala.
Se instalaron 794 cámaras trampa en 355 estaciones, en donde se estimó una densidad de 370 jaguares y la abundancia de otras especies de felinos silvestres y mamíferos como el hormiguero gigante, tapires, puercos de monte, entre otras.