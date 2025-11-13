Confirman muerte de jaguar tras atropello en la autopista Panamá-Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) confirmó este jueves 13 de noviembre que un ejemplar de jaguar, que fue atropellado anoche en la autopista Panamá-Colón, falleció.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el atropello se registró en un sector cercano a un corredor biológico que conecta importantes zonas boscosas del país. Tras reportarse el incidente, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y pusieron en conocimiento del hecho al ministerio.

Se adelantó que por las características del animal, era un jaguar juvenil, que fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre de MiAmbiente, donde se recibió al ejemplar a las 9:45 p.m. del miércoles 12 de noviembre.

Se estima que el ejemplar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista Panamá–Colón.

El jaguar es el felino más grande del continente y está dentro de las especies en peligro de extinción; en Panamá está protegido mediante la Resolución DM-0657-2023, que actualiza el listado oficial de especies amenazadas del país

“Su conservación es esencial por su papel ecológico como depredador tope y regulador de poblaciones en los ecosistemas tropicales”, afirmó MiAmbiente en un comunicado.

La entidad destacó que la pérdida de este ejemplar obliga a tomar medidas urgentes para mejorar las medidas de prevención y mitigación en todas las carreteras y caminos que atraviesan áreas boscosas.

Además, MiAmbiente hizo un llamado a las autoridades y a las empresas constructoras que, en adelante, en la planificación de sus obras, específicamente ampliación o construcción de carreteras, den prioridad a los pasos de fauna terrestre y arbórea.

Un censo realizado entre 2018 y 2023, implementado por el MiAmbiente y ejecutado por la Fundación Yaguara Panamá, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tuvo como finalidad determinar la población del jaguar y de mamíferos terrestres en nueve polígonos mínimos convexos que abarcaron 141,000 hectáreas entre las provincias de Panamá, Darién y la comarca Guna Yala.

Se instalaron 794 cámaras trampa en 355 estaciones, en donde se estimó una densidad de 370 jaguares y la abundancia de otras especies de felinos silvestres y mamíferos como el hormiguero gigante, tapires, puercos de monte, entre otras.