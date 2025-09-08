Confirman primer caso de tosferina en San Miguelito; Minsa pide reforzar la vacunación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Regional de Salud de San Miguelito, confirmó el primer caso de tosferina en este distrito. La persona afectada es un hombre de 44 años, residente en el corregimiento de Belisario Porras.

Según las autoridades de salud, el paciente presenta múltiples comorbilidades y no tiene registro de vacunación contra esta enfermedad.

Cabe destacar que la tosferina es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite por gotas de saliva al toser, estornudar o hablar.

Entre sus principales síntomas se incluyen tos intensa y persistente, dificultad para respirar, fiebre leve y fatiga general. Esta enfermedad puede ser especialmente grave en niños pequeños, adultos mayores y personas con condiciones crónicas.

La directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar su esquema de vacunación, recordando que la vacuna contra la tosferina está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud.

“La vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir la tosferina. Invitamos a toda la población a acudir a los centros de salud para mantenerse protegida, especialmente los grupos más vulnerables”, subrayó Centella.

La Regional de Salud de San Miguelito reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas para reducir el riesgo de transmisión en la comunidad.

Según el Minsa, la inmunidad inducida por las tres dosis del esquema primario de vacunación confiere protección contra la enfermedad, pero esta se pierde progresivamente al cabo de 5 a 10 años, quedando el individuo nuevamente susceptible de enfermar durante la adolescencia.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N.° 1617 del 21 de octubre de 2014, la tosferina es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias y debe ser de notificación obligatoria inmediata y de investigación obligatoria en Panamá.