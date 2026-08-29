Confirman puntos de venta de Agroferias para el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán habilitadas en diferentes puntos del país este lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre.
La entidad confirmó los puntos de venta que estarán abiertos a partir de las 8:00 a.m., donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.
Las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.
Lunes 31 de agosto
Panamá: cancha deportiva de Los Andes No. 1, diagonal al Colegio León A. Soto, en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.
Veraguas: cancha techada de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe.
Panamá Este: agencia del IMA en Chepo, distrito de Chepo.
Martes 1 de septiembre
Colón: frente a la estación de la Aeronaval, en Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso.
Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Guariviara, distrito de Jirondai.
Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurum.
Darién: Jardín Cosita Buena, al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.
Herrera: Los Bajos de Menchaca, distrito de Ocú.
Panamá Oeste: cancha La Paz, en Chame cabecera, distrito de Chame.
Coclé: casa comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Natá.
Chiriquí: cancha de El Almojabano, en el distrito de Dolega.
Veraguas: casa comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.
Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana Ávila, distrito de Santiago.
Estas son las agroferias del IMA programadas para este lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) August 29, 2026
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⏰ Todas inician desde las 8am
♻️ Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.#ConPasoFirme pic.twitter.com/UlC0n8ptci