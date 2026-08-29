Confirman puntos de venta de Agroferias para el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán habilitadas en diferentes puntos del país este lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre.

La entidad confirmó los puntos de venta que estarán abiertos a partir de las 8:00 a.m., donde los consumidores podrán adquirir productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

Lunes 31 de agosto

Panamá: cancha deportiva de Los Andes No. 1, diagonal al Colegio León A. Soto, en Amelia Denis de Icaza, distrito de San Miguelito.

Veraguas: cancha techada de Santa Fe cabecera, distrito de Santa Fe.

Panamá Este: agencia del IMA en Chepo, distrito de Chepo.

Martes 1 de septiembre

Colón: frente a la estación de la Aeronaval, en Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso.

Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Guariviara, distrito de Jirondai.

Comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurum.

Darién: Jardín Cosita Buena, al lado de la Coca-Cola, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.

Herrera: Los Bajos de Menchaca, distrito de Ocú.

Panamá Oeste: cancha La Paz, en Chame cabecera, distrito de Chame.

Coclé: casa comunal de Otoal, en Guzmán, distrito de Natá.

Chiriquí: cancha de El Almojabano, en el distrito de Dolega.

Veraguas: casa comunal de Guarumal, en el distrito de Soná.

Cancha techada de El Espino de Santa Rosa, en Carlos Santana Ávila, distrito de Santiago.