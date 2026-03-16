Confirman puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo.
En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.
La entidad reiteró que las Agroferias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.
Lunes 16 de marzo
Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, en el distrito de David.
Panamá Oeste: cancha de La Paz, corregimiento de Chame cabecera.
Comarca Ngäbe Buglé: entrando por San Juan, frente a la casa comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.
Martes 17 de marzo
Darién: frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana.
Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañazas.
Herrera: cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.
Panamá Oeste: estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.
Chiriquí: cancha comunal de La Victoria, distrito de Boquerón.
Coclé: casa local de Caimito, Penonomé.
Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.
Colón: parque público de Palenque, distrito de Santa Isabel.
Los Santos: frente a la escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí.
Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.