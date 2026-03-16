Panamá, 16 de marzo del 2026

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    Productos agropecuarios

    Confirman puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo

    Henry Cárdenas P.
    Confirman puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo.

    En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    La entidad reiteró que las Agroferias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

    Lunes 16 de marzo

    Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, en el distrito de David.

    Panamá Oeste: cancha de La Paz, corregimiento de Chame cabecera.

    Comarca Ngäbe Buglé: entrando por San Juan, frente a la casa comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.

    Martes 17 de marzo

    Darién: frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana.

    Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

    Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañazas.

    Herrera: cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.

    Panamá Oeste: estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.

    Chiriquí: cancha comunal de La Victoria, distrito de Boquerón.

    Coclé: casa local de Caimito, Penonomé.

    Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.

    Colón: parque público de Palenque, distrito de Santa Isabel.

    Los Santos: frente a la escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí.

    Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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