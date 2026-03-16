Confirman puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para el lunes 16 y martes 17 de marzo.

En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

La entidad reiteró que las Agroferias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. y que las personas deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables.

Lunes 16 de marzo

Chiriquí: sede del IMA en San Pablo, en el distrito de David.

Panamá Oeste: cancha de La Paz, corregimiento de Chame cabecera.

Comarca Ngäbe Buglé: entrando por San Juan, frente a la casa comunal de Camarón Arriba, distrito de Besikó.

Martes 17 de marzo

Darién: frente al cementerio de Yaviza, distrito de Pinogana.

Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Cancha techada de Las Cruces, distrito de Cañazas.

Herrera: cancha comunal de Potuga, distrito de Parita.

Panamá Oeste: estacionamiento del antiguo Centro Comercial de Hato Montaña, corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.

Chiriquí: cancha comunal de La Victoria, distrito de Boquerón.

Coclé: casa local de Caimito, Penonomé.

Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia.

Colón: parque público de Palenque, distrito de Santa Isabel.

Los Santos: frente a la escuela de Perina, en El Bebedero, distrito de Tonosí.

Comarca Ngäbe Buglé: Junta Comunal de Hato Corotú, distrito de Mironó.