Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Productos agropecuarios

    Confirman puntos de venta de las Agroferias para el martes y miércoles

    Henry Cárdenas P.
    Confirman puntos de venta de las Agroferias para el martes y miércoles
    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en diferentes puntos del país.

    La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles es la prioridad de los consumidores.

    El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m.

    Martes 31 de marzo

    Darién: plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe.

    Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.

    Colón: barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector de La Y), en San Juan, distrito de Colón.

    Herrera: parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.

    Comarca Ngäbe Buglé: corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín.

    Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.

    Chiriquí: cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

    Coclé: Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.

    Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

    Veraguas: cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

    Agencia del IMA en Soná cabecera.

    Los Santos: cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.

    Miércoles 1 de abril

    Los Santos: cancha municipal de Tonosí cabecera, distrito de Tonosí.

    Panamá: Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

    Panamá Oeste: cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

    Chiriquí: cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.

    Herrera: cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.

    Veraguas: cancha de El Higo cabecera, distrito de La Mesa.

    Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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