Confirman puntos de venta de las Agroferias para el martes y miércoles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en diferentes puntos del país.

La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles es la prioridad de los consumidores.

El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m.

Martes 31 de marzo

Darién: plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe.

Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.

Colón: barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector de La Y), en San Juan, distrito de Colón.

Herrera: parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.

Comarca Ngäbe Buglé: corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín.

Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.

Chiriquí: cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

Coclé: Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.

Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Veraguas: cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.

Agencia del IMA en Soná cabecera.

Los Santos: cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.

Miércoles 1 de abril

Los Santos: cancha municipal de Tonosí cabecera, distrito de Tonosí.

Panamá: Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.

Panamá Oeste: cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.

Chiriquí: cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.

Herrera: cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.

Veraguas: cancha de El Higo cabecera, distrito de La Mesa.

Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.