Confirman puntos de venta de las Agroferias para el martes y miércoles

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril en diferentes puntos del país.
La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles es la prioridad de los consumidores.
El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.
Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m.
Martes 31 de marzo
Darién: plaza de Zapallal, distrito de Santa Fe.
Cuadro de sóftbol de la comunidad de Sansón, en Metetí, distrito de Pinogana.
Colón: barriada Juan Demóstenes Arosemena (sector de La Y), en San Juan, distrito de Colón.
Herrera: parque de San Sebastián, en el distrito de Ocú.
Comarca Ngäbe Buglé: corregimiento de Todobe, en el distrito de Kusapín.
Corregimiento de Hato Pilón, distrito de Mironó.
Chiriquí: cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.
Coclé: Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.
Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Veraguas: cancha techada de Cerro Plata, distrito de Cañazas.
Agencia del IMA en Soná cabecera.
Los Santos: cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.
Miércoles 1 de abril
Los Santos: cancha municipal de Tonosí cabecera, distrito de Tonosí.
Panamá: Cerju de Santa Librada, en Omar Torrijos, distrito de San Miguelito.
Panamá Oeste: cancha techada de La Ermita, distrito de San Carlos.
Chiriquí: cancha comunal de Rovira cabecera, distrito de Dolega.
Herrera: cancha comunal de Los Canelos, en el distrito de Santa María.
Veraguas: cancha de El Higo cabecera, distrito de La Mesa.
Casa comunal de 14 de Noviembre, distrito de Río de Jesús.