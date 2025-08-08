Panamá, 08 de agosto del 2025

    Conoce cuándo estará cerrado el mercado San Felipe Neri

    Henry Cárdenas P.
    El mercado San Felipe Neri reanudará la atención al público el martes 12 de agosto. Cortesía

    La Alcaldía de Panamá informó que este lunes 11 de agosto el mercado San Felipe Neri estará cerrado todo el día, debido a trabajos de limpieza y fumigación.

    Esta jornada de limpieza de las instalaciones está dentro del calendario mensual de hidrolavado y desinfección general de la Dirección de Mercados Municipales.

    En un comunicado, la Alcaldía informó que el mercado San Felipe Neri, ubicado en el corregimiento de Santa Ana, reanudará su atención al público a partir del martes 12 de agosto en su horario regular de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


