Conoce cuándo estará cerrado el mercado San Felipe Neri

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá informó que este lunes 11 de agosto el mercado San Felipe Neri estará cerrado todo el día, debido a trabajos de limpieza y fumigación.

Esta jornada de limpieza de las instalaciones está dentro del calendario mensual de hidrolavado y desinfección general de la Dirección de Mercados Municipales.

En un comunicado, la Alcaldía informó que el mercado San Felipe Neri, ubicado en el corregimiento de Santa Ana, reanudará su atención al público a partir del martes 12 de agosto en su horario regular de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.