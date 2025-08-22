Conoce cuándo será el segundo simulacro nacional de evacuación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los organismos de emergencia y otras instituciones gubernamentales se preparan para llevar a cabo el segundo simulacro nacional de evacuación, el cual tiene como objetivo fortalecer la cultura de la prevención ante posibles desastres.

Las acciones del simulacro son coordinadas por el Gabinete de Gestión Integral de Riesgo de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil y están programadas para realizarse el próximo 13 de octubre de 2025.

En un comunicado, el Cuerpo de Bomberos de Panamá reiteró que la finalidad de estos ejercicios es que cada institución y ciudadano conozca cómo actuar ante posibles amenazas y riesgos. Esto conlleva evaluar planes de evacuación y medidas de seguridad en sus lugares de trabajo, estudio y residencia.

En su labor de capacitar a las instituciones gubernamentales y privadas, el Cuerpo de Bomberos insta a todas las organizaciones a contar con un plan de evacuación estructurado y a realizar capacitaciones de desalojo y manejo de emergencias.

En las próximas semanas se estarán brindando más detalles del segundo simulacro nacional de evacuación.