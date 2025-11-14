Inicia el concurso general de nombramientos para maestros y profesores que buscan una plaza en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició la convocatorio para el Concurso de Nombramientos de Maestros y Profesores correspondiente al año escolar 2026. La primera etapa de la convocatoria se inició este viernes 14 de noviembre, mientras que la apertura será el 24 y 25 de noviembre

Se estima que más de 3,500 plazas de trabajo para educadores serán habilitadas para este concurso, según destacó la viceministra de Educación, Agnes de Cotes.

De Cotes explicó que este es el primer concurso masivo que se desarrolla en este mes para el año escolar 2026. El proceso está regulado por el Decreto Ejecutivo N.° 56 del 10 de octubre de 2025, que establece nuevos requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento y traslado del personal educativo en el país.

Entre los requisitos para participar en el concurso se encuentran: ser panameño, gozar de buena salud física y mental, no estar suspendido en el cargo dentro del Meduca, no estar inhabilitado para ejercer funciones públicas, no haber sido destituido disciplinariamente ni condenado penalmente, y tener inscritos en el Registro Permanente de Elegibles los títulos, créditos y demás documentos exigidos por el cargo, entre otros aspectos.

De acuerdo con el cronograma del Concurso de Nombramiento, el periodo de postulación será del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. En ese periodo, los candidatos a puestos de maestros o profesores deberán postularse mediante el formulario de inscripción y adjuntar los documentos en el sitio web del Meduca, a través de la plataforma Provel, los cuales no deben exceder un tamaño de 600 KB.

Los documentos a presentar son: certificado de salud física expedido por un médico general o especialista; certificado de salud mental expedido por un médico psiquiatra; y certificado de información de antecedentes penales (récord policivo), emitido por la Dirección de Investigación Judicial.

La siguiente fase corresponde a la elaboración de la lista de aspirantes por vacante docente, seguida del proceso de evaluación de las candidaturas, dividido en dos etapas: la verificación de documentos y la evaluación de la formación profesional. Esto se realizará con base en el artículo 32 del Decreto N° 56, que establece el sistema de puntuación tomando en cuenta los títulos y documentos académicos relacionados con el cargo al que se aspira.

Esta fase estará a cargo de las Comisiones Regionales de Selección de Personal Docente y de la Dirección Nacional de Recursos Humanos.

Otra fase importante será el periodo de reclamos, los cuales deberán presentarse a través de la plataforma Provel y serán atendidos durante tres días, del 22 al 24 de diciembre.

Una vez concluido este periodo, el Concurso de Nombramiento pasará a la fase de selección. La Dirección Nacional de Recursos Humanos integrará las listas de elegibles para cada vacante, con los concursantes que reúnan los requisitos de formación profesional y que hayan aprobado la evaluación.

Según el cronograma de Meduca, se estima que para finales de febrero esté completado el proceso de selección de docentes, a pocas semanas del inicio del año escolar, programado para el 2 de marzo de 2026.

Debate por los certificados de salud

La emisión de los certificados de salud física y mental ha sido cuestionada por algunos dirigentes magisteriales. Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), se refirió a este punto del concurso y recomendó que los certificados psiquiátricos y físicos solo deben solicitarse a los docentes que ganen la vacante.

Indicó que son más de 30 mil docentes los que participan cada año en este concurso, por lo que aseguró que ni la Caja de Seguro Social (CSS) ni el Ministerio de Salud (Minsa) tienen la capacidad inmediata para otorgar estos certificados, debido a la falta de citas disponibles.

Según Espinosa, esta situación obliga a los docentes interesados en participar a acudir al sistema de salud privado, lo que representa un costo elevado en un momento en que muchos educadores están desempleados.