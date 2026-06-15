Panamá, 15 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ECONOMÍA

    Conozca las sucursales del Banco Nacional habilitados para negociar su Cepanim

    El Banco Nacional habilitará desde el 15 de junio centros de negociación de Cepanim en las sucursales de San Fernando, La Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí, en la provincia de Panamá.

    Aleida Samaniego C.
    Conozca las sucursales del Banco Nacional habilitados para negociar su Cepanim
    La institución detalló que la negociación de los Cepanim se realizará de manera directa con cada beneficiario. Foto/Cortesía

    El Banco Nacional de Panamá informó que, a partir del este 15 de junio, pondrá a disposición de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) una red de centros de negociación especializados para facilitar la gestión de estos documentos.

    En esta primera fase, el servicio estará disponible únicamente en la provincia de Panamá. Para ello, la entidad habilitará cinco sucursales estratégicamente ubicadas: San Fernando, La Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí.

    De acuerdo con el banco, los beneficiarios que acudan a estos centros recibirán atención personalizada por parte de personal, con el fin de agilizar el proceso de negociación de los certificados.

    La institución detalló que la negociación de los Cepanim se realizará de manera directa con cada beneficiario y contemplará la aplicación de la tasa de interés correspondiente, conforme a los términos y condiciones establecidos por el Banco Nacional.

    La medida forma parte de las acciones adoptadas para brindar un servicio más eficiente a los jubilados y pensionados beneficiarios de este programa, cuyo proceso de entrega de certificados también comenzará el 15 de junio.

    En cuanto a los beneficiarios residentes en el interior del país, el Banco Nacional indicó que próximamente anunciará la apertura de centros de atención en otras provincias, con el propósito de garantizar una cobertura adecuada y una atención de calidad a nivel nacional.

    Los Cepanim son documentos con valor económico que pueden ser negociados y transferidos, y forman parte del programa dirigido a jubilados y pensionados que mantienen este beneficio reconocido por el Estado.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Los magistrados suspendidos por la Corte favorecieron a Rico Pineda; ya hay un recurso de reconsideración para evitar el despido. Leer más
    • Cepanim: Siga aquí los pasos para verificar si ya puede retirar su certificado. Leer más
    • ¿Fin del ‘monopolio’ eléctrico en Panamá? Acodeco sugiere separar distribución y comercialización. Leer más
    • Cepanim: MEF comenzará la entrega de certificados; consulte cuándo retirarlo. Leer más
    • Acreditación, familia e investigación: los vínculos detrás de la Universidad Iberoamericana. Leer más
    • La cita secreta de Mulino con RM: el aval a Castañedas y el retiro de Camacho. Leer más
    • Canadá deniega la visa de entrada al país a Thomas Partey que no podrá jugar contra Panamá. Leer más