Conozca las sucursales del Banco Nacional habilitados para negociar su Cepanim

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Banco Nacional habilitará desde el 15 de junio centros de negociación de Cepanim en las sucursales de San Fernando, La Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí, en la provincia de Panamá.

El Banco Nacional de Panamá informó que, a partir del este 15 de junio, pondrá a disposición de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) una red de centros de negociación especializados para facilitar la gestión de estos documentos.

En esta primera fase, el servicio estará disponible únicamente en la provincia de Panamá. Para ello, la entidad habilitará cinco sucursales estratégicamente ubicadas: San Fernando, La Exposición, Pedregal, Chepo y Tortí.

De acuerdo con el banco, los beneficiarios que acudan a estos centros recibirán atención personalizada por parte de personal, con el fin de agilizar el proceso de negociación de los certificados.

La institución detalló que la negociación de los Cepanim se realizará de manera directa con cada beneficiario y contemplará la aplicación de la tasa de interés correspondiente, conforme a los términos y condiciones establecidos por el Banco Nacional.

La medida forma parte de las acciones adoptadas para brindar un servicio más eficiente a los jubilados y pensionados beneficiarios de este programa, cuyo proceso de entrega de certificados también comenzará el 15 de junio.

En cuanto a los beneficiarios residentes en el interior del país, el Banco Nacional indicó que próximamente anunciará la apertura de centros de atención en otras provincias, con el propósito de garantizar una cobertura adecuada y una atención de calidad a nivel nacional.

Los Cepanim son documentos con valor económico que pueden ser negociados y transferidos, y forman parte del programa dirigido a jubilados y pensionados que mantienen este beneficio reconocido por el Estado.