    CIUDAD

    Conozca los cierres, desvíos y cambios de rutas de los buses por los desfiles patrios en vía España y Casco Antiguo

    Desfiles patrios por el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá

    Con motivo de los Desfiles Patrios 2025, la Policía Nacional anunció cierres y desvíos en el Casco Antiguo y en la Vía España para el lunes 3 y martes 4 de noviembre.

    La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional recomienda a conductores y peatones planificar sus rutas con anticipación para evitar congestión y retrasos.

    Además, las autoridades informaron que mantendrán agentes policiales en puntos clave para orientar a los conductores y agilizar el tráfico.

    Ruta 1: Casco Antiguo

    En el Casco Antiguo, los desvíos y cierres iniciarán a las 6:00 a.m., desde la calle 3ra hasta la avenida Balboa con calle 26.

    La Cinta Costera permanecerá cerrada desde el tramo marino hasta el Mercado de Mariscos.

    La avenida Balboa estará cerrada desde la avenida Ecuador hasta la avenida B.

    En el caso del transporte público, los vehículos deberán movilizarse desde la Calle 45 hacia la Avenida Martín Sosa.

    Ruta 2: Vía España

    En la Ruta 2, los cierres y desvíos en la Vía España iniciarán también a las 6:00 a.m. para ambos días de desfiles.

    La Dirección de Operaciones de Tránsito informó que el cierre comenzará desde la estación Iglesia del Carmen hasta la estación Vía Argentina.

    El transporte público deberá desplazarse desde la Vía Brasil hacia la Vía Ramón Arias.

    Mi Bus ajusta rutas

    Mi Bus señaló que varias rutas modificarán su trayecto para mantener la operación del servicio durante los días de desfiles, tanto en el Casco Antiguo como en la Vía España.

    En el Casco Antiguo, las rutas mantendrán su recorrido habitual hasta la parada Aquilino de la Guardia, donde girarán a la derecha en la Calle 46 Este para conectarse con la Avenida Central.

    Después de la parada Parque Calidonia, las rutas que terminan en la Zona Paga 5 de Mayo deben girar a la izquierda en Calle 26 Este, mientras que las que finalizan en Albrook continúan recto hacia la parada Calle M, reanudando su ruta habitual a partir de la parada Tribunal Electoral.

    Los metrobuses que retornen desde la Zona Paga 5 de Mayo tomarán la Avenida Justo Arosemena y girarán a la derecha en Calle 42 Este para enlazarse con la Cinta Costera, retomando su recorrido habitual a partir de la parada Calle 41 Este.

    Por su parte, la ruta C968 cambia su punto de inicio y fin a la parada Obarrio.

    En la Vía España, Mi Bus informó que todas las rutas deberán girar a la derecha al llegar al semáforo en el cruce de Vía Brasil con la Avenida Ramón Arias, continuando hacia la Avenida Simón Bolívar.

    Posteriormente, deberán tomar el puente que conecta con la Avenida Martín Sosa para proseguir hasta el destino final.

    En cuanto al sentido de retorno, las operaciones se llevarán a cabo de manera habitual.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


