Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Casco Antiguo de Panamá se prepara para vivir la Semana Santa 2026 con una programación litúrgica y procesional que se desarrollará del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril, en algunos de los templos más emblemáticos del país.

La agenda religiosa comenzará el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, con misas en la Iglesia de la Merced. Ese mismo día se realizará la procesión de la Cofradía del Cristo Redentor a las 7:00 p.m. El sábado 28 de marzo continuarán las eucaristías en La Merced, a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m.

Viernes de Dolores - 27 de marzo.

Sábado 28 de marzo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

Para el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, la programación incluirá misas en la Iglesia de la Merced a las 7:00, 9:00 y 11:00 a.m., así como a la 1:00, 4:00 y 5:00 p.m. También se celebrará la misa de la Hermandad de la Borriquita a las 4:00 p.m., seguida por la Procesión de los Niños a las 5:00 p.m.

En la Catedral Basílica Santa María la Antigua habrá misas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que la bendición de ramos será en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán a las 11:30 a.m., seguida de una procesión hacia la Catedral.

Domingo de Ramos - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

El Lunes Santo, 30 de marzo, habrá misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., además de la Hora Santa a las 4:00 p.m. El Martes Santo, 31 de marzo, se repetirá el mismo horario de misas y se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 a.m., con inicio en Santo Domingo de Guzmán y recorrido hacia la Catedral. En horas de la noche se oficiará la misa de la Hermandad Cristo de la Buena Muerte a las 6:00 p.m., seguida de la procesión a las 7:00 p.m.

Lunes Santo - 30 de marzo de 2026.

Martes Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

La programación del Miércoles Santo, 1 de abril, contempla misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m. Ese día también tendrá lugar la misa de la Hermandad del Cristo Pobre a las 6:00 p.m. y su procesión a las 7:00 p.m.

Miércoles Santo - 1 de abril de 2026.

Uno de los momentos más significativos será el Jueves Santo, 2 de abril, con la tradicional Visita a las 7 Iglesias, que empezará desde las 6:00 a.m. Las iglesias incluidas en el recorrido son Santa Ana, La Merced, San José, Santo Domingo, San Felipe Neri, San Francisco de Asís y la Catedral. Ese mismo día se celebrará la Cena del Señor en la Catedral Basílica a las 5:00 p.m., en La Merced a las 5:30 p.m. y en San Francisco de Asís a las 6:00 p.m.

Jueves Santo (2 de abril) - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

El Viernes Santo, 3 de abril, la Iglesia de la Merced acogerá los Laudes a las 8:00 a.m. y el Vía Crucis a las 9:00 a.m. Las celebraciones de la Pasión y Muerte del Señor serán en la Catedral Basílica a las 3:00 p.m., en La Merced a las 4:00 p.m. y en San Francisco de Asís a las 5:00 p.m. La jornada cerrará con la procesión de la Hermandad Jesús Yacente a las 7:00 p.m. Además, los templos permanecerán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, salvo la iglesia de Santa Ana, que cerrará a las 10:00 p.m.

Viernes Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

Para el Sábado Santo, 4 de abril, se han programado las solemnes Vigilias Pascuales en la Catedral Basílica a las 7:00 p.m., en La Merced a las 8:00 p.m. y en San Francisco de Asís a las 9:00 p.m.

Sábado Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

La celebración culminará el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con las procesiones de la Virgen de la Alegría. El tradicional encuentro será en la Catedral Basílica a las 10:00 a.m. En ese templo habrá misas a las 8:00 y 10:00 a.m., y a las 12:00 mediodía. En La Merced, las eucaristías se celebrarán a las 7:00, 9:00 y 11:00 a.m., además de la 1:00 y 5:00 p.m.