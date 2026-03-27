Panamá, 27 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo

    Getzalette Reyes
    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Iglesia Nuestra Señora de La Merced, en el Casco Antiguo, ciudad de Panamá. LP Isaac Ortega

    El Casco Antiguo de Panamá se prepara para vivir la Semana Santa 2026 con una programación litúrgica y procesional que se desarrollará del viernes 27 de marzo al domingo 5 de abril, en algunos de los templos más emblemáticos del país.

    +info

    El Casco Antiguo de Panamá: un viaje a la historia y la cultura

    La agenda religiosa comenzará el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, con misas en la Iglesia de la Merced. Ese mismo día se realizará la procesión de la Cofradía del Cristo Redentor a las 7:00 p.m. El sábado 28 de marzo continuarán las eucaristías en La Merced, a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Viernes de Dolores - 27 de marzo.
    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Sábado 28 de marzo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

    Para el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, la programación incluirá misas en la Iglesia de la Merced a las 7:00, 9:00 y 11:00 a.m., así como a la 1:00, 4:00 y 5:00 p.m. También se celebrará la misa de la Hermandad de la Borriquita a las 4:00 p.m., seguida por la Procesión de los Niños a las 5:00 p.m.

    En la Catedral Basílica Santa María la Antigua habrá misas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., mientras que la bendición de ramos será en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán a las 11:30 a.m., seguida de una procesión hacia la Catedral.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Domingo de Ramos - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

    El Lunes Santo, 30 de marzo, habrá misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m., además de la Hora Santa a las 4:00 p.m. El Martes Santo, 31 de marzo, se repetirá el mismo horario de misas y se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 a.m., con inicio en Santo Domingo de Guzmán y recorrido hacia la Catedral. En horas de la noche se oficiará la misa de la Hermandad Cristo de la Buena Muerte a las 6:00 p.m., seguida de la procesión a las 7:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Lunes Santo - 30 de marzo de 2026.
    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Martes Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

    La programación del Miércoles Santo, 1 de abril, contempla misas en La Merced a las 7:00 a.m. y 5:00 p.m. Ese día también tendrá lugar la misa de la Hermandad del Cristo Pobre a las 6:00 p.m. y su procesión a las 7:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Miércoles Santo - 1 de abril de 2026.

    Uno de los momentos más significativos será el Jueves Santo, 2 de abril, con la tradicional Visita a las 7 Iglesias, que empezará desde las 6:00 a.m. Las iglesias incluidas en el recorrido son Santa Ana, La Merced, San José, Santo Domingo, San Felipe Neri, San Francisco de Asís y la Catedral. Ese mismo día se celebrará la Cena del Señor en la Catedral Basílica a las 5:00 p.m., en La Merced a las 5:30 p.m. y en San Francisco de Asís a las 6:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Jueves Santo (2 de abril) - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo

    El Viernes Santo, 3 de abril, la Iglesia de la Merced acogerá los Laudes a las 8:00 a.m. y el Vía Crucis a las 9:00 a.m. Las celebraciones de la Pasión y Muerte del Señor serán en la Catedral Basílica a las 3:00 p.m., en La Merced a las 4:00 p.m. y en San Francisco de Asís a las 5:00 p.m. La jornada cerrará con la procesión de la Hermandad Jesús Yacente a las 7:00 p.m. Además, los templos permanecerán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta la medianoche, salvo la iglesia de Santa Ana, que cerrará a las 10:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Viernes Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

    Para el Sábado Santo, 4 de abril, se han programado las solemnes Vigilias Pascuales en la Catedral Basílica a las 7:00 p.m., en La Merced a las 8:00 p.m. y en San Francisco de Asís a las 9:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Sábado Santo - Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo.

    La celebración culminará el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con las procesiones de la Virgen de la Alegría. El tradicional encuentro será en la Catedral Basílica a las 10:00 a.m. En ese templo habrá misas a las 8:00 y 10:00 a.m., y a las 12:00 mediodía. En La Merced, las eucaristías se celebrarán a las 7:00, 9:00 y 11:00 a.m., además de la 1:00 y 5:00 p.m.

    Conozca los horarios de misas y procesiones de Semana Santa 2026 en el Casco Antiguo
    Programación del Domingo de Resurrección.

    Getzalette Reyes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2026: Ifarhu explica por qué se retrasó el primer pago y cuándo llegará. Leer más
    • El Canal de Panamá busca un Superman. Leer más
    • Pago del bono permanente a jubilados y pensionados: fechas y montos. Leer más
    • Reparación en planta de Chilibre se extiende y afecta a más de 10 barrios. Leer más
    • Emiten alerta por estufas Frigidaire vendidas en Panamá por posible fuga de gas. Leer más
    • Río Indio: construcción del embalse obligaría a incorporar corredores biológicos. Leer más
    • Paridad total: resultados sacuden la tabla del Béisbol Mayor. Leer más