Conozca los requisitos que evaluará la ATTT en la inspección de buses colegiales para 2026

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) llevará a cabo una inspección anual de los buses colegiales en todo el país, previa al inicio del año escolar 2026, el próximo 2 de marzo. El objetivo de garantizar un transporte escolar seguro para miles de estudiantes a nivel nacional.

Las inspecciones buscan verificar que las unidades destinadas al transporte escolar cumplan con las condiciones técnicas, legales y de seguridad establecidas en el Reglamento de Tránsito. El proceso contempla acciones de fiscalización vehicular, revisión de documentos y capacitación preventiva dirigida a los conductores.

Además, como parte de este proceso, la ATTT capacitará a los conductores de transporte escolar mediante charlas de educación vial, orientadas a reforzar la importancia de la seguridad en el traslado de estudiantes y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Entre los requisitos que deben cumplir los buses colegiales durante los operativos se encuentra que el vehículo cuente con seguro de daños a terceros y seguro de asientos, así como carrocería interna y externa en buen estado, pintura amarilla y tapicería en óptimas condiciones.

Otros de los requisitos son contar con luces delanteras, traseras, internas, de freno, de retroceso y direccionales, con los colores reglamentarios; altura frontal sin modificaciones, y una cantidad de asientos acorde con la configuración original del bus, sin asientos adicionales.

Además, las llantas y los rines deben estar en buen estado, con medidas de fábrica, al igual que las defensas, los retrovisores internos y externos, y el parabrisas. También, los buses colegiales deben contar con las herramientas de seguridad obligatorias: extintor, cruceta, gato, llanta de repuesto, cinta reflectiva sin modificaciones, triángulo de seguridad y freno de emergencia.

En cuanto a los vidrios, la ATTT recomienda la instalación de papel nanocerámico solar para proteger a los estudiantes del sol, manteniendo una visibilidad del 100%. No obstante, se aplicará un criterio de flexibilidad que permitirá el uso de papel ahumado hasta grado 1, con el fin de que los niños viajen en un ambiente fresco y agradable.

Rotulación obligatoria

Las unidades deberán portar obligatoriamente el letrero “COLEGIAL” en letra Arial, ubicado en las partes lateral, frontal y posterior del bus. El rotulado debe realizarse en pintura, quedando prohibido el uso de calcomanías o materiales impresos.

Las dimensiones reglamentarias establecen que el número de placa debe tener un tamaño de cuatro pulgadas; el letrero “COLEGIAL” en buses de hasta 15 pasajeros debe ser de seis pulgadas, y de nueve pulgadas para los buses de más de 15 pasajeros o tipo coaster.

Además, los conductores deberán presentar copia del registro único vehicular, copias de los seguros de responsabilidad civil y de asientos, revisado vehicular y certificado de operación.

Los dueños de busitos colegiales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Tránsito. LP Elysée Fernández

Más de 4,000 unidades de transporte escolar (busitos colegiales) con permiso para operar en todo el país según datos oficiales difundidos por la ATTT en los operativos de inspección el año pasado.

Cronograma de inspecciones

El calendario establecido por la ATTT es el siguiente:

Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste: del 2 al 6 de febrero.

Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé: del 4 al 6 de febrero.

Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón: del 9 al 13 de febrero.

Darién: 23 y 24 de febrero.