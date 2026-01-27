Panamá, 27 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Conozca los requisitos que evaluará la ATTT en la inspección de buses colegiales para 2026

    Yaritza Mojica
    Conozca los requisitos que evaluará la ATTT en la inspección de buses colegiales para 2026
    La ATTT realizará la inspección anual de los buses colegiales en todo el país, previa al inicio del año escolar 2026. Cortesía

    La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) llevará a cabo una inspección anual de los buses colegiales en todo el país, previa al inicio del año escolar 2026, el próximo 2 de marzo. El objetivo de garantizar un transporte escolar seguro para miles de estudiantes a nivel nacional.

    +info

    Retraso en la ATTT tiene miles de vehículos circulando con placas vencidas en PanamáOperativos, tecnología e inteligencia artificial: los avances en seguridad vial durante 2025ATTT refuerza operativos en la Terminal de Albrook por éxodo de Año NuevoAvanza revisión del Decreto 316 que regula el transporte escolar en PanamáPresión económica: La posibilidad del aumento de las tarifas de los busitos colegiales

    Las inspecciones buscan verificar que las unidades destinadas al transporte escolar cumplan con las condiciones técnicas, legales y de seguridad establecidas en el Reglamento de Tránsito. El proceso contempla acciones de fiscalización vehicular, revisión de documentos y capacitación preventiva dirigida a los conductores.

    Además, como parte de este proceso, la ATTT capacitará a los conductores de transporte escolar mediante charlas de educación vial, orientadas a reforzar la importancia de la seguridad en el traslado de estudiantes y el cumplimiento de las normas de tránsito.

    Entre los requisitos que deben cumplir los buses colegiales durante los operativos se encuentra que el vehículo cuente con seguro de daños a terceros y seguro de asientos, así como carrocería interna y externa en buen estado, pintura amarilla y tapicería en óptimas condiciones.

    Otros de los requisitos son contar con luces delanteras, traseras, internas, de freno, de retroceso y direccionales, con los colores reglamentarios; altura frontal sin modificaciones, y una cantidad de asientos acorde con la configuración original del bus, sin asientos adicionales.

    Además, las llantas y los rines deben estar en buen estado, con medidas de fábrica, al igual que las defensas, los retrovisores internos y externos, y el parabrisas. También, los buses colegiales deben contar con las herramientas de seguridad obligatorias: extintor, cruceta, gato, llanta de repuesto, cinta reflectiva sin modificaciones, triángulo de seguridad y freno de emergencia.

    En cuanto a los vidrios, la ATTT recomienda la instalación de papel nanocerámico solar para proteger a los estudiantes del sol, manteniendo una visibilidad del 100%. No obstante, se aplicará un criterio de flexibilidad que permitirá el uso de papel ahumado hasta grado 1, con el fin de que los niños viajen en un ambiente fresco y agradable.

    Rotulación obligatoria

    Las unidades deberán portar obligatoriamente el letrero “COLEGIAL” en letra Arial, ubicado en las partes lateral, frontal y posterior del bus. El rotulado debe realizarse en pintura, quedando prohibido el uso de calcomanías o materiales impresos.

    Las dimensiones reglamentarias establecen que el número de placa debe tener un tamaño de cuatro pulgadas; el letrero “COLEGIAL” en buses de hasta 15 pasajeros debe ser de seis pulgadas, y de nueve pulgadas para los buses de más de 15 pasajeros o tipo coaster.

    Además, los conductores deberán presentar copia del registro único vehicular, copias de los seguros de responsabilidad civil y de asientos, revisado vehicular y certificado de operación.

    Conozca los requisitos que evaluará la ATTT en la inspección de buses colegiales para 2026
    Los dueños de busitos colegiales deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Tránsito. LP Elysée Fernández

    Más de 4,000 unidades de transporte escolar (busitos colegiales) con permiso para operar en todo el país según datos oficiales difundidos por la ATTT en los operativos de inspección el año pasado.

    Cronograma de inspecciones

    El calendario establecido por la ATTT es el siguiente:

    • Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste: del 2 al 6 de febrero.

    • Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé: del 4 al 6 de febrero.

    • Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón: del 9 al 13 de febrero.

    • Darién: 23 y 24 de febrero.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Comando Sur de Estados Unidos dona a Panamá cuatro lanchas para fortalecer la seguridad del Canal. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más
    • Playa Prieta vuelve al público entre llamados a proteger su valor histórico y ambiental. Leer más