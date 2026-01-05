Panamá, 05 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POSICIÓN

    Consejo Académico de la UP rechaza el uso unilateral de la fuerza de EUA en Venezuela

    La UP considera que la situación en Venezuela debe resolverse a través de soluciones pacíficas y negociadas, impulsadas por mecanismos multilaterales.

    Aleida Samaniego C.
    Consejo Académico de la UP rechaza el uso unilateral de la fuerza de EUA en Venezuela
    Según analistas, las acusaciones de narcotráfico no cumplen los requisitos para justificar una respuesta militar por parte de Estados Unidos como la que se vio en Venezuela. / AFP via Getty Images

    El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP), a través de un comunicado, expresó hoy, 5 de enero, su profunda preocupación por las recientes acciones militares de los Estados Unidos (EUA) en Venezuela.

    +info

    Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: ‘No estamos ocupando ningún país’Panamá rechaza en la ONU una transición en Venezuela que incluya al ‘madurismo’¿Qué pasa con los vuelos comerciales en Venezuela, tras el bombardeo?

    En el comunicado, se rechaza de manera categórica el uso unilateral de la fuerza, subrayando que este tipo de intervenciones pone en grave riesgo los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

    La UP considera que la situación en Venezuela debe resolverse a través de soluciones pacíficas y negociadas, impulsadas por mecanismos multilaterales.

    Consejo Académico de la UP rechaza el uso unilateral de la fuerza de EUA en Venezuela

    “El pueblo venezolano tiene el derecho soberano de resolver sus propios problemas, pero siempre con el acompañamiento de la comunidad internacional”, señaló el Consejo en el texto, haciendo hincapié en el respeto al derecho de cada nación a determinar su futuro sin intervenciones externas.

    El comunicado también señala el precedente peligroso que podría generar esta acción militar por parte de EUA. Al recordar el antecedente de la invasión a Panamá en 1989, la UP alertó sobre los riesgos de que futuras intervenciones militares puedan ser justificadas bajo pretextos similares, como la intensificación de la guerra en Ucrania o posibles conflictos en otras regiones del mundo.

    Finalmente, el Consejo Académico de la UP subrayó la necesidad de una nueva institucionalidad internacional que priorice la solución pacífica de los conflictos, instando a todos los actores del escenario global a reflexionar sobre los impactos de las decisiones unilaterales que amenazan la estabilidad de regiones enteras.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • MiAmbiente confirma que se exportarán 476 mil de toneladas de roca de la mina de Donoso. Leer más
    • La captura de Maduro revive el precedente de Noriega en Panamá. Leer más