Consejo Académico de la UP rechaza el uso unilateral de la fuerza de EUA en Venezuela

El Consejo Académico de la Universidad de Panamá (UP), a través de un comunicado, expresó hoy, 5 de enero, su profunda preocupación por las recientes acciones militares de los Estados Unidos (EUA) en Venezuela.

En el comunicado, se rechaza de manera categórica el uso unilateral de la fuerza, subrayando que este tipo de intervenciones pone en grave riesgo los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

La UP considera que la situación en Venezuela debe resolverse a través de soluciones pacíficas y negociadas, impulsadas por mecanismos multilaterales.

“El pueblo venezolano tiene el derecho soberano de resolver sus propios problemas, pero siempre con el acompañamiento de la comunidad internacional”, señaló el Consejo en el texto, haciendo hincapié en el respeto al derecho de cada nación a determinar su futuro sin intervenciones externas.

El comunicado también señala el precedente peligroso que podría generar esta acción militar por parte de EUA. Al recordar el antecedente de la invasión a Panamá en 1989, la UP alertó sobre los riesgos de que futuras intervenciones militares puedan ser justificadas bajo pretextos similares, como la intensificación de la guerra en Ucrania o posibles conflictos en otras regiones del mundo.

Finalmente, el Consejo Académico de la UP subrayó la necesidad de una nueva institucionalidad internacional que priorice la solución pacífica de los conflictos, instando a todos los actores del escenario global a reflexionar sobre los impactos de las decisiones unilaterales que amenazan la estabilidad de regiones enteras.