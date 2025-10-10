Consejos para cuidar la salud mental y gestionar el estrés, según el psicólogo Edwin Solís

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha proclamada para promover la conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en su apoyo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente, y contribuir a la mejora de su comunidad”. Además, la organización recuerda que es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico.

Con motivo de esta conmemoración, conversamos con el psicólogo panameño Edwin Solís, quien compartió recomendaciones prácticas para cuidar la salud mental y mantener el equilibrio emocional en la vida diaria.

‘Hay que dejar de vivir en automático’

Para Solís, cuidar la salud mental comienza por el autoconocimiento.

“Es necesario conocerse principalmente, entender y comprender quiénes somos y qué queremos hacer en este mundo, evaluar nuestro diario vivir, lo que nosotros somos día tras día, rompiendo el esquema de vivir en automático”, expresó.

El especialista, quien labora en el Ministerio de Salud, en la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad, explicó que muchas personas viven sin darse cuenta de si su salud mental está sostenida o deteriorada.

Además del autoconocimiento, resaltó la importancia de mantener hábitos saludables como realizar actividad física, tener una alimentación equilibrada y evitar el consumo de drogas legales e ilegales.

Gestionar el estrés y reorganizar la vida

El psicólogo destacó que aprender a gestionar el estrés es clave para preservar el bienestar emocional.

“Primero, con una modificación de los pensamientos y lo otro es hacer una reestructuración de vida si es necesario”, señaló.

También habló sobre una herramienta que se utiliza con frecuencia: las esferas de la vida, un ejercicio de reflexión que permite evaluar diferentes áreas personales —física, emocional, espiritual, financiera, laboral, familiar y social— para identificar qué aspectos requieren atención o cambio.

“Tome una hoja en blanco, coloque en el centro la inicial de su nombre, y alrededor varias esferas: trabajo, amor, familia, vida personal. En cada una describa cómo se siente, qué necesita modificar, qué debe hacer. Eso nos permite saber dónde estamos y hacia dónde vamos”, explicó Solís.

Según el especialista, estas técnicas ayudan a evitar que los problemas no resueltos se acumulen hasta formar una “gran bola de nieve” que termine afectando gravemente la salud mental.

“Ahí es donde nuestro cuerpo colapsa y no podemos lidiar con la vida, y aparecen pensamientos de ‘para qué seguir viviendo’”, advirtió.

El valor de una red de apoyo

Solís también resaltó la importancia de contar con una red de apoyo. “¿Qué es una red de apoyo? Un amigo, una amiga, mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi novio, mi novia. Cualquier persona que esté en tu entorno, que te edifique y te ayude”, señaló.

Subrayó que “la vida es sinónimo de problemas. No podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos controlar cómo procesamos lo que ocurre. Por eso, herramientas como las esferas de la vida son fundamentales para saber qué debemos hacer”.

Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad

El psicólogo insistió en que acudir al especialista en salud mental es una forma de prevención, no un acto de vergüenza. “Es mejor entender el sufrimiento que sufrir por él”, afirmó.

Tras la pandemia de la covid-19, considera que el tema de la salud mental se percibe de manera distinta, aunque aún queda mucho por sensibilizar.

“Antes era un asunto aislado, al que no se le prestaba atención. Había ese tabú de que ir al psicólogo era algo malo o bochornoso, pero ya no. Sin embargo, necesitamos fortalecer la prevención. No espere a colapsar: vaya al psicólogo, al especialista en salud mental, porque ahí tendrá las herramientas adecuadas para seguir viviendo. No se trata de una vida perfecta, sino de una vida saludable llamada salud mental”, manifestó.

Solís concluyó que independientemente de las circunstancias, las personas deberían acudir al psicólogo como prevención. “Quizás hoy no lo necesite con urgencia, pero el psicólogo le puede dar las herramientas para el futuro”.

Y añadió: “La relación más larga que usted va a tener en su vida será con usted mismo. Si no se siente cómodo con su vida, si se identifica con lo que hemos mencionado, es fundamental que tome la decisión. En Panamá hay muchos psicólogos preparados para ayudarle. No espere más. Quizás el próximo año, cuando conmemoremos esta fecha, pueda decir: ‘Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida’”.