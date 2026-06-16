Conservar estación de Balboa implicaría mayor costo y rediseño, según el MOP

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El futuro de la antigua estación del ferrocarril de Balboa, corregimiento de Ancón, volvió a colocarse en el centro del debate público, luego de que ciudadanos, residentes, arquitectos e investigadores solicitaran suspender cualquier intención de avanzar hacia su demolición dentro del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

La discusión se intensifica en un momento clave del desarrollo de la obra, tras planteamientos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que señalan que la ubicación del inmueble interfiere con el trazado del intercambiador vial proyectado en el sector.

En este contexto, el proyecto del Cuarto Puente continúa avanzando con ajustes técnicos en una de sus infraestructuras clave: el Intercambiador Este, cuyo diseño vial coincide con la ubicación de la antigua estación del ferrocarril.

El director del proyecto, Manuel Alvarado, explicó que esta coincidencia obliga a evaluar alternativas de ingeniería, ya que la conservación del edificio implicaría modificaciones importantes al diseño actual, así como posibles incrementos en costos, rediseños y ajustes en el cronograma de ejecución.

Detalló que mantener la estructura en su ubicación original no sería la opción más adecuada desde el punto de vista técnico, debido a que quedaría aislada dentro de una vía rápida. Esto se debe a que el viaducto este del Cuarto Puente pasa exactamente por el área donde se encuentra la antigua estación ferroviaria.

Imágenes de la antigua estación ferroviaria de Balboa. Crédito: Biblioteca del Congreso; Akira Matsushita; Archivo Nacional Americano

Alvarado señaló que los estudios y rediseños del Intercambiador Este tomaron aproximadamente un año, debido a la complejidad del sistema vial, considerado una de las piezas más importantes del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal.

Este intercambiador permitirá la conexión del puente con la avenida Omar Torrijos, la avenida La Amistad, el Corredor Norte y otras vías estratégicas de la ciudad, convirtiéndose en un nodo fundamental para la movilidad metropolitana.

Actualmente, el proyecto avanza en la gestión de una tercera adenda contractual, que incorpora los ajustes de diseño necesarios para esta fase de ejecución. Las obras cuentan con estudios técnicos y ambientales aprobados dentro del marco legal vigente.

En paralelo, se mantienen en evaluación los recursos legales presentados por residentes de Balboa, los cuales deberán ser analizados por las instancias competentes.

El proyecto debe estar finalizado en diciembre de 2028. Foto/Gabriel Rodríguez

El Cuarto Puente sobre el Canal, cuya licitación inició en el 2016 registra un avance aproximado del 37% y mantiene como fecha estimada de finalización diciembre de 2028.

Como parte de las medidas complementarias, el MOP ha propuesto al Ministerio de Cultura ubicar el nuevo Museo del Ferrocarril en las cercanías de la futura Ciudad Gubernamental, que se desarrollará en las antiguas instalaciones del MOP en Albrook, junto a la estación del Metro de Panamá.