Consorcio pide la anulación del informe de la Comisión Evaluadora de precalificación del teleférico

Exclusivo Suscriptores

Luego de que la Comisión Evaluadora rindiera el informe sobre el proceso de precalificación internacional del proyecto del teleférico para Panamá y San Miguelito, publicado en el portal de Panamá Compras el pasado 7 de abril, un consorcio ha solicitado la anulación parcial del documento.

Se trata del Consorcio o Asociación Accidental Teleférico SM-TSM, que, a través de su representante legal, Corina Briceño, presentó un escrito con observaciones al informe emitido por la Comisión Evaluadora designada por el Metro de Panamá, S.A. (MPSA).

En dicho informe, la Comisión Evaluadora dio su aprobación para la precalificación de dos consorcios internacionales que presentaron sus propuestas el pasado 10 de marzo y cumplieron con los requisitos exigidos en el proceso, dando paso a la siguiente etapa: la licitación.

Lea también: Dos consorcios internacionales precalifican para la licitación del teleférico

Los dos precalificados son: Consorcio Teleférico SPE, conformado por las empresas Sofratesa de Panamá, Inc., Ingeniería Estrella, S.A., y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V.; y el Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer, de España, y Doppelmayr, de Austria.

La nota, dirigida al gerente general del MPSA, César Pinzón, y publicada en el portal de Panamá Compras el pasado lunes 14 de abril, solicita “la realización de un nuevo análisis de la propuesta presentada por el Consorcio Teleférico SPE, por la misma Comisión Verificadora, a efectos de que se emita un nuevo informe que se ajuste a los parámetros establecidos en el pliego de cargos de la precalificación y en la normativa que rige la contratación pública”.

Según la nota, la Comisión Evaluadora no hizo observaciones a la Manifestación de Interés respecto a la experiencia técnica y según el consorcio reclamante, no fueron debidamente revisadas en los documentos presentados por el Consorcio Teleférico SPE, entre otros aspectos. También indica que al Consorcio Teleférico SM-TSM no se le evaluaron correctamente ciertos documentos y cartas de referencia presentadas. Estos planteamiento y otros expuestos en la misiva concluyen que se debe evaluar y emitir un nuevo informe.

Por el momento, el MPSA no ha respondido la misiva en el portal de Panamá Compras.

El informe vigente destaca que ambos consorcios cumplieron con los requisitos legales y demostraron capacidad administrativa, financiera y de inversión, además de experiencia técnica en el estudio y diseño de obras civiles relacionadas con teleféricos y otros sistemas de transporte urbano.

También acreditaron experiencia en el diseño, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del componente electromecánico del sistema de teleférico tipo telecabina (monocable-desenganchable).

Con la selección de la precalificación se avanza al proceso de licitación para la concesión administrativa, que incluye el financiamiento, estudios y diseños, la construcción de obras civiles, la fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de teleférico, así como su operación y mantenimiento.