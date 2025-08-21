Construcción del Hospital de Metetí en Darién alcanza 45% tras años de retrasos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La construcción del Hospital General de Metetí, en la provincia de Darién, registra un avance del 45% y emplea actualmente a más de 350 personas, informó este jueves 21 de agosto el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante un recorrido por la obra.

El mandatario destacó que el proyecto permaneció 10 años paralizado por disputas políticas, pero ahora se encuentra en plena fase constructiva.

“Aquí había árboles y mucho monte dentro del hospital; encontré elevadores tirados”, señaló Mulino, recordando su visita al sitio hace un año.

El nuevo hospital beneficiará a más de 75 mil personas de la provincia y áreas cercanas. Contará con 139 camas, cinco quirófanos y ofrecerá servicios de pediatría, ginecología, hemodiálisis y odontología.

La meta oficial es culminar la obra y entregarla a mediados de junio de 2028, agregó el presidente.

Los antecedentes del Hospital de Metetí

Este hospital fue adjudicado en 2010 al consorcio IBT Health por un monto de $36,550,000. Sin embargo, la ejecución de las obras enfrentó múltiples retrasos: el periodo contractual se extendió hasta 2018, con paralizaciones en 2014 y nuevamente en 2019, generando fricciones entre el Estado y el consorcio.

A fines de 2019, el Ministerio de Salud (Minsa), IBT Health y una firma consultora iniciaron nuevas negociaciones para buscar soluciones que permitieran culminar los contratos.

No obstante, la pandemia de covid-19 interrumpió los contactos debido a la emergencia sanitaria mundial, lo que llevó a que la empresa contratista presentara una demanda de arbitraje contra el Estado panameño, incluyendo tanto los proyectos hospitalarios del Minsa como otros contratos con ministerios como Gobierno, Educación, Vivienda y la Caja de Seguro Social.

Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019–2024), se promulgó en la Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete No. 123 del 1 de diciembre de 2021, que autorizó un acuerdo transaccional entre el Minsa y IBT Health. Este acuerdo puso fin a la relación contractual con el consorcio y permitió que IBT Health cediera los contratos de los hospitales a su cargo.

En julio de 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció la reactivación de todos los proyectos de infraestructura hospitalaria que habían sido detenidos, con el objetivo de mejorar la atención a la población. Boyd Galindo destacó que el nuevo hospital contará con todos los servicios habituales de salud.

