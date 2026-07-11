Construcción del nuevo Centro de Salud de Pacora costará unos $23.3 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La construcción del Centro de Salud de Pacora se ejecutará en 18 meses e incluirá servicios de urgencias y atención médica especializada, según el pliego de cargos del Minsa.

El Ministerio de Salud (Minsa) licitará la construcción de un nuevo Centro de Salud en el corregimiento de Pacora, distrito de Panamá, una obra con una inversión de $23.3 millones con la finalidad de fortalecer la atención primaria en el sector de Panamá este que demanda más instalaciones de salud y hospitales.

El proyecto fue anunciado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien explicó que la nueva infraestructura reemplazará las actuales instalaciones, las cuales ya resultan insuficientes para atender el crecimiento poblacional del corregimiento.

“Sabemos que la comunidad ha esperado esta obra durante muchos años. Las actuales instalaciones no tienen la capacidad para responder a la creciente demanda, por lo que este nuevo centro ofrecerá espacios modernos y todos los servicios que la población requiere”, señaló.

La obra tendrá un período de ejecución estimado de 18 meses e incluirá un cuarto de urgencias, áreas de pediatría, ginecología y odontología, además de siete consultorios de medicina general y siete consultorios odontológicos.

Actualmente, el Centro de Salud “Dra. Minerva Celestino” atiende a más de 300 pacientes diarios, una demanda que ha superado la capacidad de las instalaciones inauguradas en 2008, informó el Minsa.

El Ministerio de Salud licitará la construcción de un nuevo Centro de Salud en Pacora con una inversión de 23.3 millones de dólares, para ampliar la atención médica a más de 22 mil residentes de Panamá este. Cortesía

Con el nuevo centro, la entidad estima beneficiar directamente a más de 22 mil residentes de Pacora y comunidades cercanas, entre ellos unos 8,500 niños.

El Centro de Salud de Pacora fue construido en 2008, pero debido a la alto crecimiento población, las instalaciones se han quedado chica para la gran cantidad de pacientes que buscan atención médica.

Según el Minsa la inversión forma parte de la estrategia para ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria del país, que busca responder al crecimiento de la población y mejorar el acceso a servicios médicos de calidad.