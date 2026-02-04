Construcción del nuevo ION en Ciudad de la Salud tomará entre 24 y 29 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La construcción del nuevo ION inició formalmente este miércoles en Ciudad de la Salud, tras varios meses de trabajos previos de movimiento de tierra en el área.

La construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION) inició formalmente este miércoles en la de Ciudad de la Salud, aunque desde enero pasado se han venido realizando trabajos de movimiento de tierra en el área donde se levantará la obra.

El proyecto busca ampliar y modernizar la atención especializada para pacientes con cáncer en Panamá. Según explicó el director nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Marcos Young, el nuevo instituto estará conformado por una torre de nueve pisos que concentrará diversos servicios médicos especializados.

La infraestructura incluirá áreas de diagnóstico, espacios para procedimientos mínimamente invasivos, una farmacia completa, más de 50 consultorios de consulta externa, salas de quimioterapia y áreas de hospitalización, con el fin de brindar una atención integral en instalaciones más amplias y modernas.

Maquinaria pesada trabajando en el movimiento de tierras para la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional, que ampliará la atención a pacientes con cáncer en la Ciudad de la Salud. Elysée Fernández

La inversión supera los 95 millones de dólares e incluye la construcción de un edificio de estacionamientos para pacientes y personal, ante la alta demanda de espacios dentro del complejo de Ciudad de la Salud.

La obra fue adjudicada mediante una adenda a la empresa encargada del proyecto de Ciudad de la Salud, lo que permitió acelerar el proceso de contratación y dar inicio a la construcción en menor tiempo.

De acuerdo con las estimaciones oficiales actuales, el nuevo Instituto Oncológico Nacional podría estar listo en un plazo de entre 24 y 29 meses y será entregado completamente equipado para su funcionamiento. No obstante, en diciembre pasado las autoridades habían informado que la obra tomaría entre 18 y 26 meses.

Al acto protocolar previsto para hoy asistirá el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Información en desarrollo.