Consulta sobre los manglares de Chiriquí entra en su recta final

La consulta permanecerá abierta hasta este viernes 14 de agosto. Cualquier ciudadano puede presentar observaciones ante el Ministerio de Ambiente.

La consulta pública sobre los límites del Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo entra en sus últimas horas. El proceso, abierto por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), concluye este viernes 14 de agosto.

En ese sentido, organizaciones ambientales, especialistas y ciudadanos han llamado a revisar la propuesta y presentar observaciones antes de su cierre.

La consulta busca recoger aportes para una decisión que tendrá efectos sobre la conservación de uno de los ecosistemas costeros más importantes de Chiriquí.

Las organizaciones consideran que las observaciones deben contribuir a que los límites definitivos y las medidas de protección estén sustentados en criterios técnicos, científicos, ecológicos y sociales.

El valor

Los manglares forman un sistema conectado en el que interactúan bosques, canales de marea, estuarios, cuerpos de agua, sedimentos y especies. Por ello, la definición de los límites del área protegida va más allá de una cuestión cartográfica: determina qué espacios quedarán bajo protección y qué condiciones deberán mantenerse para garantizar la conectividad ecológica y el flujo natural del agua.

La consulta del área protegida culminaría este viernes. Archivo

Guido Berguido, de Adopta Bosques, destacó la importancia de aprovechar las últimas horas de la consulta. “Este es el momento de participar. La consulta pública nos da la oportunidad de preguntar, proponer y contribuir a que las decisiones sobre los manglares de Chiriquí se tomen con la mayor información posible”, señaló.

Las organizaciones consideran positiva la formalización de los límites del área, pero ven el proceso como una oportunidad para fortalecer la propuesta antes de su aprobación definitiva.

Uno de los principales puntos que puede ser objeto de observaciones es la superficie contemplada de 66,600 hectáreas para esta reserva ecológica, ya que en 2008 se realizó un estudio preliminar que recomendaba una superficie de 75,935 hectáreas.

También se han planteado interrogantes sobre las áreas modificadas o excluidas, las excepciones para determinadas actividades, la zona de amortiguamiento de 50 metros, los proyectos previamente autorizados y los elementos que deberá incluir el futuro Plan de Manejo.

La consulta permanecerá abierta hasta este viernes 14 de agosto. Cualquier ciudadano puede presentar observaciones ante MiAmbiente; no es necesario ser especialista para participar.

Residentes de Chiriquí, pescadores, estudiantes, docentes, organizaciones comunitarias, empresarios y demás ciudadanos interesados pueden revisar la propuesta, formular preguntas y aportar recomendaciones en el sitio web de la entidad.

Las organizaciones ambientales insisten en que estas son las últimas horas para participar en una decisión que definirá cómo se protegerán los manglares de Chiriquí durante los próximos años.