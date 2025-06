Contaminación del río La Villa: la salud de Azuero en peligro por un problema crónico

Exclusivo Suscriptores

Otra vez, la preocupación se apodera de las comunidades de Azuero. Familias enteras miran con desconfianza el agua que sale de sus grifos, mientras crece el temor por una nueva crisis de salud pública.

El río La Villa, corazón hídrico de la región y principal fuente de abastecimiento para las potabilizadoras de las provincias de Los Santos y Herrera, vuelve al centro del debate por su nivel de contaminación.

Esta situación llevó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a tomar una medida urgente: suspender, hace unos días, las operaciones de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna, en Herrera, y Rufina Alfaro, en Los Santos, luego de detectar anomalías en el agua cruda proveniente del río.

Los distritos afectados son Chitré (provincia de Herrera), Los Santos, Las Tablas y Guararé (provincia de Los Santos), donde se estima que unas 100 mil personas dependen del suministro del río La Villa. No todos los corregimientos están conectados a la red del Idaan, pero las cabeceras y zonas urbanas de estos distritos concentran la mayor parte de la población abastecida por las dos plantas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó una gira de trabajo en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, con el objetivo de evaluar los factores que están incidiendo en la calidad del recurso hídrico que abastece a gran parte de la región.

Durante el recorrido, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) visitó tres fincas porcinocultoras, donde inspeccionó el tipo de producción que se realiza, el uso del recurso hídrico, así como las prácticas de manejo y disposición de desechos orgánicos.

Estas evaluaciones se realizaron en fincas propiedad de los productores Orlando De Gracia y Luis Martínez.

“Esto es un problema multifactorial que tenemos que ir atacando junto a la comunidad, primero educando a las personas sobre la importancia de mantener limpios los ríos”, indicó el ministro Boyd Galindo.

En las fincas visitadas, el ministro de Salud y su equipo técnico inspeccionaron el manejo de las aguas, las tinas de oxidación y los controles que se realizan.

“Hay cosas que se pueden mejorar y nuestro equipo técnico se las hará saber para que empiecen a implementar los cambios que se requieren”, puntualizó el ministro Boyd Galindo.

Por su parte, el director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que la decisión de suspender la operación de las plantas fue tomada tras recibir un informe del laboratorio de calidad del agua, en el que se reportó una elevada presencia de nemátodos, conocidos comúnmente como “gusanos redondos”. Estos organismos actúan como indicadores biológicos de la carga orgánica y permiten evaluar la eficacia del tratamiento.

“Estamos monitoreando constantemente la carga orgánica en el río La Villa y hasta ahora habíamos mantenido los niveles en cero, como exige nuestro protocolo. Sin embargo, recibimos un reporte con presencia elevada de nemátodos, por lo que tomé la decisión de detener nuevamente las plantas para garantizar la salud de la población”, dijo Villarreal.

El Idaan activó los protocolos correspondientes y realiza múltiples pruebas que serán realizadas por su laboratorio y el del Minsa, entidad encargada de autorizar la reanudación de las operaciones.

Una historia que se repite

Esta situación recuerda a la crisis vivida en junio de 2024, cuando el Idaan también suspendió la producción de agua por la presencia de microorganismos en el río La Villa.

En aquella ocasión, técnicos del Ministerio de Ambiente (Miambiente), en Herrera, tomaron muestras en tres puntos del cauce: la desembocadura del río Estivaná en Los Santos, bajo el puente de Las Cabras en Pesé, y en el balneario de La Arena.

El Idaan reportó entonces altas turbiedades y posible arrastre de material orgánico en la toma de agua cruda para la planta Roberto Reyna en Chitré, lo que motivó una suspensión inmediata.

Un equipo multidisciplinario de Panamá y Herrera realizó una limpieza profunda de todas las áreas, y tras no encontrar microorganismos en la planta, se confirmó que el agua suministrada cumplía con las normas de calidad.

En ese momento, el ministro de Ambiente designado, Juan Carlos Navarro, advirtió sobre la urgencia de frenar las conductas ilegales y aplicar sanciones ejemplares. En su cuenta de X, denunció que científicos, alcaldes y ciudadanos alertaban sobre el uso de plaguicidas, desechos porcinos y otros contaminantes que estaban envenenando el río.

Científicos, alcaldes y ciudadanos denuncian que los plaguicidas, el excremento de cerdos y otros desperdicios están envenenando las aguas del río La Villa y poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos en Chitré, Guararé y Azuero.



Urge parar en seco estas conductas dañinas e… https://t.co/6LSY0kMpXd — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) June 15, 2024

La Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá reaccionó con un comunicado en el que rechazó los señalamientos contra su actividad. Afirmaron implementar instrumentos ambientales que garantizan una producción responsable y señalaron al clima como la causa de la turbiedad que afectó plantas desde Chiriquí hasta Coclé.

“No se puede responsabilizar solo a la porcicultura, cuando hay otros factores que inciden en esta situación”, expresaron.

Medidas penales en marcha

El pasado 31 de mayo de 2025, Miambiente anunció que procederá penalmente y aplicará las sanciones más severas contra los responsables de la contaminación de los ríos Estivaná y La Villa.

“La instrucción del señor Presidente es clara: todos los responsables enfrentarán cargos penales ante la justicia, sin importar afiliaciones políticas ni influencias. El que la hace, la paga”, dijo el ministro Navarro.

Impondremos las máximas multas que permita la ley a los responsables de la contaminación del río Estibaná y del río La Villa, quienes además van a tener que rendir cuentas ante el Ministerio Público @PGN_PANAMA. pic.twitter.com/BgsCNaxlGR — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) May 31, 2025

El titular de Ambiente informó que ya se presentaron los informes técnicos requeridos ante la Fiscalía de Macaracas, y que se otorgó un plazo de 72 horas para que las porquerizas responsables se adecuaran a las normas ambientales.

Incluso el presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió a la población el pasado 29 de mayo pasado no consumir agua directamente del grifo para evitar problemas gastrointestinales.

No era la primera vez que abordaba el tema. En febrero de 2025, durante una intervención pública semanal, el mandatario reconoció: “Debo decir, sí, que Azuero tiene un problema de contaminación. Lo que hemos estado viendo es grave. Las aguas subterráneas tienen mucha contaminación de químicos”.

Mulino se refirió también al proyecto de la planta potabilizadora de Santa María: “Se están tomando decisiones alternas antes de licitar ese proyecto para poder resolver el problema de contaminación subterránea de las aguas”.

El presidente advirtió que distribuir agua no potable solo agravaría la situación: “De nada sirve estar distribuyendo agua que no va a ser potable y lo que va a estar es acrecentar el problema gástrico que ya hay en la región, que sí lo hay, serio, de problemas, de trastornos gástricos, etc., en la población”.

Hay que recordar que el 1 de julio de 2024, en su discurso de toma de posesión, Mulino dijo lo siguiente: “Realizaremos pozos profundos para abastecer de agua a la población mientras se construyen las potabilizadoras de Bayano y del río Santa María. No puede ser que mientras algunos panameños tenemos agua, a la inmensa mayoría le falta”.

La región del río Santa María duplica el caudal medio del río La Villa, lo que lo en teoría la convierte en una fuente mucho más confiable para el abastecimiento de agua en Azuero. Mientras que La Villa registra un caudal promedio de 22 m³/s, estudios hidrológicos indican que el Santa María supera los 45 m³/s, incluso en estaciones secas. Esta diferencia es significativa si se considera que otros ríos cercanos como el Parita, el Perales o el Guararé apenas alcanzan valores muy por debajo de los 10 m³/s, limitando su capacidad para sostener grandes poblaciones.

Un problema de vieja data

La situación es aún más crítica en la subcuenca del río Estivaná, en Los Santos, donde la contaminación es tan grave que amenaza con convertir el cauce en una cloaca. Así lo advirtió en 2014 un estudio de la consultora Manov.

Ese año, Jaime Johnson, experto en cuencas hidrográficas, explicó que las excretas de al menos siete proyectos porcinos eran depositadas en zanjas conectadas directamente al río. Además, alertó sobre la sedimentación excesiva.

El Estivaná, de 32 kilómetros de longitud, nace en la cordillera del cerro Canajagua y atraviesa comunidades como Mogollón, Llano de Piedras, Macaracas, El Cedro, El Guásimo y La Colorada. En su zona media operan las potabilizadoras de Macaracas cabecera y Llano de Piedras, que abastecen a más de 4 mil personas.

Este río es, además, el principal afluente del río La Villa.

“Este río está a punto de convertirse en una cloaca, aunque aún se está a tiempo de evitarlo, por lo que hay que actuar ya”, advirtió Johnson en aquel entonces.

A esta advertencia se suman los resultados de un estudio realizado en 2023 por la Universidad de Panamá, que reveló una preocupante presencia de coliformes fecales por encima de los niveles permitidos para actividades recreativas, en sitios como el balneario Los Olivos y el puente del río La Villa.

El monitoreo sistemático evidenció una contaminación directa vinculada a la mala disposición de desechos sólidos por parte de la población, incluyendo restos de alimentos y plásticos. Además, se registró un aumento de bacterias durante la temporada lluviosa, lo que agrava el riesgo tanto para la salud pública como para los servicios ecosistémicos.