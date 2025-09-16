Panamá, 16 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ATTT

    Continúa el operativo ‘Mal Parqueados’ en diferentes sectores de la ciudad capital; van 170 conductores sancionados

    Los operativos se están realizando por diversos sectores de la ciudad capital. Tomada de ATTT

    Desde el mes de junio a la fecha, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) registra 170 infracciones y 91 vehículos removidos dentro del operativo Mal Parqueados, que se desarrolla en algunos puntos de la ciudad capital.

    La entidad resaltó que esta acción busca mejorar la fluidez del tráfico y fortalecer la seguridad vial, concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y hacer un uso adecuado de los espacios públicos.

    “Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”, afirmó el director de la ATTT, Simón Henríquez, quien reiteró que el operativo se concentra en las vías más congestionadas de la ciudad capital.

    Según la ATTT, entre los sectores con mayores infracciones registradas están Punta Pacífica, el área del Hospital Santo Tomás y la Avenida Cuba.

    De igual forma, se resalta que el operativo también se ha desarrollado en los sectores de Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este.

    Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a estacionar sus vehículos de manera responsable. El operativo tiene como objetivo garantizar una movilidad más segura.

    Henry Cárdenas P.

