    VENTA DE ALIMENTOS

    Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos

    Gia Urriola
    Feria del IMA en Chitré. Tomada de @ima_pma

    Las ferias agropecuarias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se extenderán hasta este sábado 9 de agosto, ofreciendo alimentos a precios accesibles para todos los consumidores.

    Entre los productos más destacados están:

    • Arroz pilado y empacado: paquete de 5 lb a $1.25

    • Aceite vegetal: botella de 900 ml a $1.00

    • Sal: paquete de 1 lb a $0.15

    • Pechugas de pollo en salsa de tomate: lata de 312 g a $1.00

    • Jamonilla de puerco: lata de 320 g a $1.00

    • Guandú nacional: lata de 312 g a $0.50

    Productos como el café, las lentejas y los porotos tienen precios que varían según la presentación y el peso. El paquete más pequeño de café (227 g) cuesta $0.75, mientras que tanto las lentejas (en lata de 312 g o paquete de 1 lb) como los porotos se ofrecen a $0.50.

    Cada artículo cuenta con un límite de compra por persona. Las agroferias estarán abiertas desde las 8:00 a.m. y el IMA recomienda a los asistentes llevar su cédula y bolsas reutilizables.

    Punto de venta del sábado 9 de agosto:

    • Darién: Parque de Yape, distrito de Pinogana.

    Este 8 de agosto, las ferias se realizarán en los sitios anunciados de:

    • Herrera: casa comunal de Capurí, distrito de Los Pozos.

    • Panamá Este: parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo cabecera.

    • Veraguas: casa comunal de Cébaco, distrito de Montijo, y casa comunal de Gavilán, corregimiento Los Milagros, distrito de La Mesa.

    • Panamá: predios de la junta comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

    • Colón: parque público del corregimiento de Chagres.

    Además, se llevaron a cabo ferias en otros puntos del país como la casa comunal de Nuevo Emperador en Arraiján (Panamá Oeste), el parque de Macaracas en Los Santos, la cancha de Yaviza en Darién, la casa local de Barreta en El Palmar (Coclé), y las canchas comunales de Bongo y San Lorenzo en Chiriquí.

    Gia Urriola

    Practicante

