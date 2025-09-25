Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    LLUVIAS

    Continúan los trabajos de remoción de escombros tras derrumbe en Chivo Chivo

    José González Pinilla
    Continúan los trabajos de remoción de escombros tras derrumbe en Chivo Chivo
    Derrumbe en vía de Chivo Chivo, en comunidad Santa Librada Rural, Panamá Norte. Cortesía/MOP

    Las labores para despejar la carretera de Chivo Chivo, en Las Cumbres, continúan este jueves luego del deslizamiento de un talud provocado por las lluvias del miércoles.

    Desde la tarde de ayer, cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) trabajan en el punto afectado. D

    urante la noche se realizaron tareas de limpieza y este jueves se intensificaron los movimientos de tierra para restablecer el tránsito.

    La directora regional del MOP en San Miguelito y Panamá Norte, Carmen López, explicó que el tamaño de las rocas desprendidas obligó a usar maquinaria especializada, incluida una pala martillo, para fracturar el material y acelerar la habilitación de la carretera.

    Mientras tanto, con apoyo de Sinaproc, se habilitó un paso peatonal provisional y se mantienen medidas de seguridad para las familias cercanas al área de trabajo.

    La vía es clave para la movilidad en Panamá Norte, ya que enlaza sectores como Villa Cárdenas, Chivo Chivo, Guna Nega y Cerro Patacón.

    “Por esa razón, las cuadrillas trabajan de forma continua para reabrir el paso vehicular lo antes posible”, indicó el MOP.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más