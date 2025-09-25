Continúan los trabajos de remoción de escombros tras derrumbe en Chivo Chivo

Las labores para despejar la carretera de Chivo Chivo, en Las Cumbres, continúan este jueves luego del deslizamiento de un talud provocado por las lluvias del miércoles.

Desde la tarde de ayer, cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) trabajan en el punto afectado. D

urante la noche se realizaron tareas de limpieza y este jueves se intensificaron los movimientos de tierra para restablecer el tránsito.

La directora regional del MOP en San Miguelito y Panamá Norte, Carmen López, explicó que el tamaño de las rocas desprendidas obligó a usar maquinaria especializada, incluida una pala martillo, para fracturar el material y acelerar la habilitación de la carretera.

Mientras tanto, con apoyo de Sinaproc, se habilitó un paso peatonal provisional y se mantienen medidas de seguridad para las familias cercanas al área de trabajo.

La vía es clave para la movilidad en Panamá Norte, ya que enlaza sectores como Villa Cárdenas, Chivo Chivo, Guna Nega y Cerro Patacón.

“Por esa razón, las cuadrillas trabajan de forma continua para reabrir el paso vehicular lo antes posible”, indicó el MOP.