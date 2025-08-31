Continúan los trabajos tras el cierre de la vía Transístmica en El Guarumal, Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras tres días de labores, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los trabajos de excavación y remoción de material inestable en el tramo de la carretera Transístmica, a la altura de El Guarumal (Colón), continúan las 24 horas.

Debido a los trabajos, la carretera está cerrada de forma temporal desde mediados de semana. Se adelantó que se habilitó un paso para los peatones mediante una mampara de protección, y se colocaron barreras que delimitan la zona de intervención para evitar el tránsito vehicular en el punto crítico.

En el último reporte del sábado, el MOP informó que se levantó un primer muro de gaviones, que permitirá iniciar la restitución del talud de la vía.

Además, se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para la instalación de válvulas en tuberías de 10 y 12 pulgadas, para controlar el flujo de agua y descartar posibles filtraciones como causas adicionales del hundimiento. También se procedió con la reubicación de cables soterrados de telecomunicaciones, para garantizar la continuidad de los servicios.

“El objetivo del MOP es avanzar de manera técnica y acelerada para lograr la pronta restitución de la circulación por la carretera Transístmica, una vía de gran importancia para miles de usuarios”, señaló Juan Ramón Abad, director de Inspección del MOP.

Abad adelantó que la excavación aún se encuentra en una fase inicial, ya que los estudios de sondeo revelaron que, a más de 3 metros de profundidad, persiste material inestable, lo que obliga a continuar con la remoción antes de estabilizar el terreno.

Los moradores del sector habían solicitado la apertura de accesos en las comunidades de Quebrada Ancha y El Giral para facilitar el traslado hacia la capital o la ciudad de Colón.

Sobre este aspecto, se indicó que se habilitó un acceso en El Giral, mientras que el de Quebrada Ancha debe estar listo en los próximos días.