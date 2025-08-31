Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Cierre de carretera

    Continúan los trabajos tras el cierre de la vía Transístmica en El Guarumal, Colón

    Henry Cárdenas P.
    Continúan los trabajos tras el cierre de la vía Transístmica en El Guarumal, Colón
    Trabajos de reparación de carretera en El Guarumal, Colón. Cortesía

    Tras tres días de labores, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que los trabajos de excavación y remoción de material inestable en el tramo de la carretera Transístmica, a la altura de El Guarumal (Colón), continúan las 24 horas.

    +info

    Larga caminata para tomar el autobús, tras el cierre de la vía Transístmica en el GuarumalCarretera Transístmica: décadas sin mantenimiento provocan colapsos y afectan a más de cinco comunidadesMOP anuncia cierre total de la Vía Transístmica en El Guarumal, Colón, por reparaciones urgentes

    Debido a los trabajos, la carretera está cerrada de forma temporal desde mediados de semana. Se adelantó que se habilitó un paso para los peatones mediante una mampara de protección, y se colocaron barreras que delimitan la zona de intervención para evitar el tránsito vehicular en el punto crítico.

    En el último reporte del sábado, el MOP informó que se levantó un primer muro de gaviones, que permitirá iniciar la restitución del talud de la vía.

    Además, se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para la instalación de válvulas en tuberías de 10 y 12 pulgadas, para controlar el flujo de agua y descartar posibles filtraciones como causas adicionales del hundimiento. También se procedió con la reubicación de cables soterrados de telecomunicaciones, para garantizar la continuidad de los servicios.

    Continúan los trabajos tras el cierre de la vía Transístmica en El Guarumal, Colón
    Debido a trabajos de estabilización de un talud afectado y hundimiento de la calzada, será necesario el cierre total de la Vía Transístmica, a la altura de la comunidad de El Guarumal, en el corregimiento de Limón, provincia de Colón. 26 de agosto de 2025. Illus. Alexander Arosemena

    “El objetivo del MOP es avanzar de manera técnica y acelerada para lograr la pronta restitución de la circulación por la carretera Transístmica, una vía de gran importancia para miles de usuarios”, señaló Juan Ramón Abad, director de Inspección del MOP.

    Abad adelantó que la excavación aún se encuentra en una fase inicial, ya que los estudios de sondeo revelaron que, a más de 3 metros de profundidad, persiste material inestable, lo que obliga a continuar con la remoción antes de estabilizar el terreno.

    Los moradores del sector habían solicitado la apertura de accesos en las comunidades de Quebrada Ancha y El Giral para facilitar el traslado hacia la capital o la ciudad de Colón.

    Sobre este aspecto, se indicó que se habilitó un acceso en El Giral, mientras que el de Quebrada Ancha debe estar listo en los próximos días.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más