Continúan operativos de búsqueda de los menores evadidos del CAI de Tocumen, cinco fueron recuperados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cinco adolescentes fueron recuperados tras fugarse del CAI de Tocumen, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de otros ocho menores aún desaparecidos.

Cinco de los adolescentes que se evadieron esta semana del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen han sido recuperados por las autoridades, mientras continúa la búsqueda de otros ocho menores que aún permanecen desaparecidos, informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La ubicación de estos menores se logró tras la denuncia interpuesta por la directora general de la Senniaf, Lilibeth Cárdenas, lo que permitió la activación de la Alerta Amber por parte de las autoridades competentes.

La salida de estos 15 menores se registró el pasado martes 24 de marzo, luego de un incidente ocurrido en el CAI de Tocumen. La entidad detalló que el hecho dejó daños materiales, la sustracción de dinero y la evasión de varios menores de edad.

La Senniaf informó que se mantiene en la búsqueda y localización de los demás niños, niñas y adolescentes, en coordinación con las autoridades competentes. Ante esta situación, las autoridades han solicitado el apoyo de la ciudadanía y de los familiares para aportar información que contribuya a su ubicación.

Por su parte, la diputada Alexandra Brenes, de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, indicó en entrevista a Telemetro que este tipo de situaciones refleja debilidades en el sistema de protección. “Quien está bien atendido, protegido y acompañado no se va de un lugar como este”, señaló.

“Se trata de niños bajo la tutela y responsabilidad del Estado, lo que hace la situación particularmente delicada”, agregó Brenes. Durante años, el sistema ha mantenido rezagos en la atención integral de la niñez, especialmente en centros como el CAI de Tocumen, donde muchos menores ingresan tras haber sido víctimas de negligencia, abandono o abuso.

Según la diputada, cada caso responde a realidades distintas, ya sea en el entorno familiar o en la calle, por lo que requieren atención individualizada acorde con sus necesidades. Sin embargo, de acuerdo con evaluaciones previas, este enfoque no se reflejaba de manera consistente en los informes elaborados.

Actualmente, las autoridades mantienen operativos activos para dar con el paradero de los jóvenes restantes, al tiempo que avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido dentro del centro.

El caso ha reabierto el debate sobre la atención integral que reciben los menores bajo tutela del Estado y la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y acompañamiento.