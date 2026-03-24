Contra el olvido: impulsan protección del edificio de la Alianza Francesa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El corazón cultural de Bella Vista está a un paso de convertirse en intocable. La sede de la Alianza Francesa podría ser declarada patrimonio histórico y cultural de la nación.

La iniciativa está contemplada en el Proyecto de Ley 547, que busca conservar este edificio, ubicado en el corregimiento de Bella Vista, y protegerlo de cualquier cambio que modifique o interfiera con su valor cultural o arquitectónico.

Con el respaldo unánime de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, el proyecto —que protege la también llamada “Casa Blanca”— superó etapas clave en el Legislativo y fue aprobado en primer debate.

La propuesta, presentada por la diputada Paulette Thomas, plantea elevar a rango de monumento nacional la antigua residencia Heurtematte, asegurando su conservación técnica y prohibiendo cualquier intento de demolición futura.

La modernidad que crece en la ciudad de Panamá ha ido desplazando la historia y dejando de lado los edificios antiguos. De acuerdo con Thomas, es momento de hacer un alto y reconocer la relevancia histórica que este “monumento” requiere.

¿Qué implica que sea patrimonio?

Si el proyecto se convierte en ley, el edificio obtendría un nivel de protección especial, que incluye la prohibición de su demolición. De esta forma, se garantiza que el inmueble perdure en el tiempo y que solo sea objeto de restauraciones y mantenimiento debidamente regulados.

Cualquier intervención deberá ser supervisada por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, con el fin de asegurar que no pierda su esencia original.

¿Por qué proteger este edificio?

Actualmente, el inmueble alberga la sede de la Alianza Francesa y funciona como un centro cultural y de enseñanza que une culturas a través del idioma.

Además, posee un alto valor arquitectónico. Es uno de los pocos ejemplos sobrevivientes del estilo arquitectónico de la primera mitad del siglo XX en el barrio de Bella Vista, una zona que ha perdido muchas de sus casas icónicas debido al desarrollo inmobiliario.

¿Qué sigue en el proceso?

Tras su aprobación unánime en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, el proyecto avanza a una etapa decisiva.

El siguiente paso es la discusión en segundo debate, que se realizará en el pleno de la Asamblea Nacional. En esta fase, los diputados analizarán el documento artículo por artículo y podrán proponer modificaciones.

Posteriormente, la iniciativa será sometida a votación. De obtener la mayoría, pasará a tercer debate, donde se realizará una revisión final y una votación más expedita.

De ser aprobada, la propuesta será enviada al presidente de la República, quien podrá sancionarla —si está de acuerdo— o vetarla, ya sea por considerarla inconstitucional o inconveniente. En este último caso, el proyecto regresaría a la Asamblea Nacional.