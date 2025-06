Contralor afirma que el Meduca está ‘secuestrado’ por gremios docentes

El contralor general de la República, Anel Flores, sostuvo en una entrevista con La Prensa que el Ministerio de Educación (Meduca) está “secuestrado” por los gremios docentes, en el contexto del paro indefinido que comenzó el 23 de abril como protesta contra la Ley 462, la cual modifica el régimen de jubilaciones y pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Según Flores, la Contraloría ha asumido directamente las auditorías en los centros educativos debido a la falta de colaboración de los directores escolares, quienes también se han sumado a la paralización.

“Los directores son los responsables de reportar asistencia, pero muchos están en huelga y no están cumpliendo su función. No podemos depender de registros manipulados”, afirmó.

El contralor reiteró que no se permitirá el uso indebido de fondos públicos para pagar salarios a quienes no han trabajado y advirtió que se seguirán tomando medidas.

“Este no es solo un conflicto laboral. Es una crisis estructural que está afectando directamente el derecho a la educación de miles de estudiantes”, dijo.

Lo que piensa el presidente Mulino

En su reciente conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, no ocultó su frustración ante la situación de la educación pública en Panamá.

Con palabras contundentes, el mandatario calificó la situación actual como “una vergüenza” y subrayó el gran desfase entre la calidad educativa en las escuelas públicas y el avance de los estudiantes que asisten a colegios privados.

“Es una vergüenza la educación pública en este país. No me escondo en decirlo”, afirmó Mulino, quien no dudó en resaltar las disparidades entre ambos sistemas educativos.

Según el mandatario, mientras los estudiantes de colegios privados avanzan, los de la educación pública se ven limitados por las deficiencias del sistema.

Lo que plantean los docentes

Humberto Montero, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, expresó con firmeza su desacuerdo con las recientes declaraciones del presidente de Panamá sobre el sistema educativo, calificando como “vergonzoso” el estado de la educación pública.

Según Montero, esta situación es el resultado de una serie de malas gestiones por parte de los gobiernos anteriores y de la actual ministra de Educación, Lucy Molinar, quienes no han sabido manejar los recursos asignados para la mejora del sistema educativo.

Montero también cuestionó el manejo del presupuesto educativo, señalando que el gobierno anterior y el actual transfirieron más de 500 millones de dólares del Ministerio de Educación a otras entidades, como el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

A su juicio, esta decisión refleja la falta de compromiso con la educación pública, que está plagada de deficiencias, tales como la falta de infraestructura adecuada, así como la escasez de herramientas y equipos.

El dirigente magisterial rechazó categóricamente las palabras del presidente sobre la educación pública y reiteró que los docentes seguirán luchando hasta la derogación de la Ley 462, que, según él, perjudica al pueblo panameño.

