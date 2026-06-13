Contralor ordena auditoría a mercado licitado por el exalcalde Fábrega en Chilibre

La construcción del Mercado Periférico de Chilibre arrancó formalmente el 28 de septiembre de 2022, con un costo cercano a los 12 millones de dólares.

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció una auditoría forense al Mercado Periférico de Chilibre, obra adjudicada durante la administración del exalcalde José Luis Fábrega (2019-2024), luego de detectar presuntas irregularidades en los costos de construcción del proyecto.

La medida fue anunciada tras una inspección en el sitio, durante la cual el funcionario expresó dudas sobre la relación entre la inversión realizada y las características de la obra.

“Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre. Los números no cuadran: más de 11,500 dólares por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo”, cuestionó el funcionario, al señalar presuntas inconsistencias en la inversión ejecutada.

Ante estas observaciones, Flores anunció la apertura inmediata de una auditoría forense para determinar si hubo irregularidades en el uso de los recursos públicos destinados a la obra. “Cada dólar de los panameños se fiscalizará”, subrayó el contralor, quien explicó que los equipos de fiscalización ya revisan distintos aspectos del proyecto.

Acabo de estar en el Mercado Periférico de Chilibre

Los números no cuadran: más de B/.11,500 por metro cuadrado para una construcción que luce básica y muy lejos de justificar ese costo.

Por eso ordenamos una auditoría forense inmediata. Cada dólar de los panameños se fiscalizará — Anel Bolo Flores (@AnelBoloFlores) June 12, 2026

La auditoría abarcará la documentación, los procesos administrativos y los controles aplicados en la construcción del mercado, con el objetivo de establecer si los costos reportados se corresponden con la infraestructura ejecutada y si el manejo de los fondos se ajustó a la normativa vigente.

La cronología

La construcción del Mercado Periférico de Chilibre arrancó formalmente el 28 de septiembre de 2022, cuando la administración del entonces alcalde José Luis Fábrega entregó la orden de proceder para la ejecución del proyecto. La obra fue adjudicada al Consorcio Bioecológica Servicios y Alquileres, con una inversión cercana a los 11.9 millones de dólares y un plazo de entrega inicialmente estimado en 13 meses.

El cronograma original planteaba que la infraestructura estaría lista en 2023; sin embargo, debido a atrasos en la ejecución, la fecha de culminación fue ajustada y se proyectó su entrega para finales de 2024. A pesar de estas modificaciones en los plazos, el proyecto aún no ha sido concluido y continúa en fase de ejecución.

El diseño del mercado contempla alrededor de 50 módulos destinados a la venta de productos como frutas, vegetales, carnes, mariscos, panadería, dulcería y otros alimentos de consumo diario. También incluye espacios para abarroterías, locales de servicios, áreas verdes, estacionamientos y zonas gastronómicas orientadas a la promoción de la comida típica panameña, como parte de un complejo comercial y comunitario más amplio.

El mercado periférico de Chilibre se esperaba que fuera inaugurado a mediados de 2024, pero no fue así. Elysée Fernández

La limpieza

Ante la situación de una obra aún inconclusa, el plan de inversión del Municipio de Panamá para 2025 contempló recursos destinados al mantenimiento del Mercado Periférico de Chilibre. En total, se asignaron 35,000 dólares para labores de limpieza y desinfección del recinto, además de 2,000 dólares para servicios de fumigación.

Asimismo, el presupuesto incluyó una partida de 159,500 dólares para la recolección y disposición final de los desechos generados en el mercado, según lo establecido en el Acuerdo N.° 294, publicado en Gaceta Oficial. Estos recursos forman parte de los gastos previstos para una infraestructura que aún no ha entrado en plena operación.

Durante la administración del exalcalde José Luis Fábrega (2019–2024), el Municipio de Panamá impulsó la licitación y adjudicación de al menos cinco mercados públicos y periféricos, como parte de su estrategia de modernización de la red de abastos en la capital, en un contexto político marcado por su intento de reelección.

Entre los proyectos más relevantes se incluyeron los mercados de Chilibre, San Felipe (fase de ampliación del Mercado San Felipe Neri), Pueblo Nuevo, Pacora y Alcalde Díaz.