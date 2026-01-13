Panamá, 13 de enero del 2026

    Fondos públicos

    Contraloría fiscalizará uso de vehículos oficiales durante el Desfile de las Mil Polleras 2026

    Yasser Yánez García
    Contraloría realizará un operativo nacional para el control de vehículosoficiales durante el Desfile de las Mil Polleras.

    Con motivo del Desfile de las Mil Polleras 2026, la Contraloría General de la República anunció la prohibición estricta del uso de vehículos oficiales por parte de los servidores públicos y las instituciones del Estado, con la única excepción de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

    Desfile de las Mil Polleras 2026: Vestimenta, música, reglas y prohibicionesMEF restringe el uso de fondos públicos para el Desfile de las Mil Polleras

    La medida se sustenta en lo establecido en la Circular MEF-2025-81562 del 5 de diciembre de 2025, mediante la cual se restringe toda asignación, uso y desembolso de recursos y fondos públicos destinados a la participación de delegaciones oficiales y entidades públicas del Estado.

    Según el comunicado de la entidad, para asegurar el cumplimiento de la disposición, la Contraloría llevará a cabo un operativo nacional de verificación vehicular, enfocado en comprobar que los automóviles oficiales se utilicen únicamente para misiones esenciales, como las relacionadas con salud, seguridad y atención social.

    De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 167 de 2021, todo vehículo oficial que circule deberá portar placa de circulación vigente, copia del Registro Único de Propiedad Vehicular, revisado vehicular al día, póliza de seguro correspondiente y salvoconducto, en caso de ser utilizado fuera del horario laboral.

    La entidad advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones que incluyen la retención inmediata del vehículo en infracción, una multa de $200 al conductor y una multa de $300 al jefe de transporte.

    En caso de reincidencia, la sanción ascenderá a $500 y podría derivar en la destitución del director administrativo, conforme al artículo 8 del decreto vigente.

    La Contraloría solicitó a todas las entidades públicas y a sus colaboradores abstenerse de autorizar misiones oficiales durante la fecha del desfile y anunció que presentará un informe con los resultados del operativo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la actividad.

