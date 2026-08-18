Contraloría prevé devolver sin refrendo la adenda al contrato de laptops del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El contralor Anel Flores dijo que la adenda al contrato de las laptops del Meduca está en estudio y que prevé devolverla sin refrendo al nuevo ministro de Educación.

El contralor Anel Flores indicó que se prevé devolver sin refrendo la adenda al contrato para la compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes, mientras la Contraloría General de la República mantiene una auditoría sobre el proceso de adquisición.

Flores explicó que la Adenda No. 1, remitida por el Ministerio de Educación (Meduca) a la Contraloría el pasado 12 de junio, permanece bajo estudio y que, una vez concluida la revisión, sería devuelta al nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, para que adopte las decisiones administrativas que correspondan.

“Hay una adenda que llegó a la Contraloría, pero todavía está en estudio. Yo creo que vamos a devolver sin refrendo al nuevo ministro de Educación”, afirmó Flores durante una entrevista con TVN Noticias.

La declaración se produce mientras la Contraloría revisa el proceso de compra, luego de que la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar, anunciara su decisión de apartarse del cargo en medio de cuestionamientos relacionados con la adquisición de las computadoras.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, y el contralor de la República, Anel Flores. Foto/Archivo

La auditoría ya está en marcha

Flores explicó que la Contraloría inició la auditoría de oficio después de que Molinar anunciara que había presentado denuncias ante el Ministerio Público.

“Nosotros de oficio tenemos que iniciar automáticamente ese apoyo al Ministerio Público porque obviamente es un tema que nos compete”, señaló.

El contralor indicó que los auditores ya están revisando la documentación relacionada con el proceso, entre esta el pliego de cargos, la compra y el refrendo otorgado al contrato.

El objetivo, dijo, es determinar qué ocurrió durante el proceso de adquisición y establecer si existen elementos que no se ajusten a la legislación o a las condiciones establecidas originalmente.

Flores señaló que la Contraloría tiene la facultad de no refrendar una modificación contractual si determina que existen aspectos que incumplen la ley o el pliego de cargos.

“Si yo considero que hay cosas que rayan en que no cumplen con la ley o el pliego original de cargos, yo tengo la potestad de decir: no, no se puede hacer”, afirmó.

El funcionario agregó que la Contraloría no puede decidir con base en si considera conveniente o inconveniente una compra, sino que debe actuar dentro de las facultades que establece la ley.

¿Qué plantea la adenda?

La adenda fue presentada aproximadamente tres meses después de la firma del contrato S-04-2026, suscrito entre el Meduca y IS Group, S.A., por $28.48 millones, incluido el ITBMS.

La modificación plantea un incremento de $234,956 y una extensión de 75 días calendario al plazo de ejecución.

De recibir el refrendo, el valor del contrato subiría a aproximadamente $28.71 millones y el plazo total pasaría de 1,521 a 1,596 días calendario.

El contrato original fue firmado el 12 de marzo de 2026 y refrendado por el contralor Anel Flores el 15 de abril.

El aumento planteado representa 0.83% del valor original del contrato y elevaría el costo promedio de cada una de las 54,000 computadoras de aproximadamente $527.41 a $531.62.

Auditoría podría estar lista en menos de mes y medio

Flores estimó que la auditoría sobre el proceso de adquisición podría concluir en un periodo relativamente corto.

“Yo calculo que en menos de mes y medio tenemos esa auditoría lista y preparada”, dijo durante la entrevista.

La auditoría busca determinar si el proceso de contratación y las actuaciones posteriores se ajustaron a las disposiciones legales y al pliego de cargos.

Por ahora, la Adenda No. 1 no cuenta con refrendo de la Contraloría y permanece bajo estudio, mientras continúa la auditoría al proceso de adquisición.