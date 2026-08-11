Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto del MOP contempla una inversión de $11,623,000, más financiamiento, y permitirá rehabilitar infraestructuras que durante más de 25 años no habían sido sometidas a mantenimiento.

Tras varios meses de espera, la Contraloría General de la República refrendó el contrato para el proyecto de construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito, entre ellos el ubicado en la avenida Martín Sosa, que conecta con la vía Transístmica. La obra será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Según el MOP, el proyecto contempla una inversión de $11,623,000, más financiamiento, y permitirá rehabilitar infraestructuras que durante más de 25 años no habían sido sometidas a mantenimientos, reparaciones ni intervenciones estructurales integrales. Los trabajos buscan reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de estos pasos vehiculares, utilizados diariamente por miles de panameños.

Con el refrendo del contrato, el proyecto entra en la etapa de preparación para su ejecución, previo a la emisión de la orden de proceder que marcará el inicio formal de las obras de rehabilitación de estas estructuras viales, cuya intervención es esperada por conductores y residentes de las áreas donde se encuentran ubicadas.

El proyecto contempla la rehabilitación de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 corresponden al sistema tipo Mabey, también conocido como puentes modulares. Estas estructuras prefabricadas fueron instaladas entre 1997 y 2008 por la empresa Acrow, bajo el diseño tipo Mabey.

Las intervenciones estarán orientadas a reforzar la seguridad vial, optimizar la movilidad, garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras y extender significativamente su vida útil.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que ya fue emitida la orden de proceder a la empresa encargada de ejecutar la obra. Se trata del Consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y Toronto Global Holdings, al que el MOP adjudicó el contrato.

Andrade explicó que, entre los primeros cinco puentes que serán intervenidos, se encuentran el ubicado en la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre, así como los puentes de Río Abajo (El Balboa) y Brisas del Golf.

Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey tienen más de 25 años que no le han dado un mantenimiento completo. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

Además, el contrato incluye los puentes elevados ubicados en la Vía España, Paraíso (San Miguelito), Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Brisas del Golf, la USMA, la DIJ, la Asamblea Nacional, la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 450 días calendario y contempla un período de tres años de mantenimiento, con el objetivo de garantizar que estas estructuras permanezcan en óptimas condiciones.

Las obras incluirán el reforzamiento de las bases estructurales, el reemplazo de componentes metálicos y juntas transversales, la reposición total de la superficie de rodadura, la aplicación de pintura anticorrosiva, la reparación de los accesos, mejoras al sistema de drenaje, la instalación y reposición de señalización vial, así como la rehabilitación de las barandas de seguridad.