Panamá, 11 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 11 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Construcción y mantenimiento

    Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito

    El proyecto del MOP contempla una inversión de $11,623,000, más financiamiento, y permitirá rehabilitar infraestructuras que durante más de 25 años no habían sido sometidas a mantenimiento.

    Yaritza Mojica
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito
    Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey tienen más de 25 años que no le han dado un mantenimiento completo. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

    Tras varios meses de espera, la Contraloría General de la República refrendó el contrato para el proyecto de construcción y mantenimiento de 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito, entre ellos el ubicado en la avenida Martín Sosa, que conecta con la vía Transístmica. La obra será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    +info

    Rehabilitación de 12 puentes vehiculares sigue a la espera del refrendo de la ContraloríaTras años de abandono, arrancan obras por $11.5 millones para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San MiguelitoMOP adjudica $11.5 millones a CUSA para rehabilitar 12 puentes en Panamá y San MiguelitoLicitación: 11 empresas están interesadas en rehabilitar 12 puentes vehiculares en la ciudad capital por $11 millones

    Según el MOP, el proyecto contempla una inversión de $11,623,000, más financiamiento, y permitirá rehabilitar infraestructuras que durante más de 25 años no habían sido sometidas a mantenimientos, reparaciones ni intervenciones estructurales integrales. Los trabajos buscan reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de estos pasos vehiculares, utilizados diariamente por miles de panameños.

    Con el refrendo del contrato, el proyecto entra en la etapa de preparación para su ejecución, previo a la emisión de la orden de proceder que marcará el inicio formal de las obras de rehabilitación de estas estructuras viales, cuya intervención es esperada por conductores y residentes de las áreas donde se encuentran ubicadas.

    El proyecto contempla la rehabilitación de 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 corresponden al sistema tipo Mabey, también conocido como puentes modulares. Estas estructuras prefabricadas fueron instaladas entre 1997 y 2008 por la empresa Acrow, bajo el diseño tipo Mabey.

    Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito

    Las intervenciones estarán orientadas a reforzar la seguridad vial, optimizar la movilidad, garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras y extender significativamente su vida útil.

    El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que ya fue emitida la orden de proceder a la empresa encargada de ejecutar la obra. Se trata del Consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. (CUSA) y Toronto Global Holdings, al que el MOP adjudicó el contrato.

    Andrade explicó que, entre los primeros cinco puentes que serán intervenidos, se encuentran el ubicado en la avenida Balboa y calle 3 de Noviembre, así como los puentes de Río Abajo (El Balboa) y Brisas del Golf.

    Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito
    Las infraestructuras de los puentes vehiculares tipo Mabey tienen más de 25 años que no le han dado un mantenimiento completo. Foto LP/ Gabriel Rodríguez

    Además, el contrato incluye los puentes elevados ubicados en la Vía España, Paraíso (San Miguelito), Villa Lucre, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, Brisas del Golf, la USMA, la DIJ, la Asamblea Nacional, la avenida Balboa con calle 3 de Noviembre y la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.

    Contraloría refrenda contrato para rehabilitar 11 puentes Mabey en Panamá y San Miguelito

    El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 450 días calendario y contempla un período de tres años de mantenimiento, con el objetivo de garantizar que estas estructuras permanezcan en óptimas condiciones.

    Las obras incluirán el reforzamiento de las bases estructurales, el reemplazo de componentes metálicos y juntas transversales, la reposición total de la superficie de rodadura, la aplicación de pintura anticorrosiva, la reparación de los accesos, mejoras al sistema de drenaje, la instalación y reposición de señalización vial, así como la rehabilitación de las barandas de seguridad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

    Última Hora

    • 05:02 1882: el año en que el istmo tembló de verdad Leer más
    • 05:01  PASE-U: Ifarhu proyecta para octubre el segundo pago de 2026 a los beneficiarios Leer más
    • 05:00 Municipios y juntas comunales acumulan $23 millones de deuda con la CSS  Leer más
    • 05:00 Niñez indígena en Panamá: 70% vive en pobreza y 39% sufre desnutrición Leer más
    • 05:00 ‘Todo en mi apartamento se movía, por la ventana veía los edificios alrededor sacudirse de un lado a otro’ Leer más
    • 05:00 Ali Zaki Hage Jalil, el único detenido por el atentado de Alas, recibe doble revés judicial  Leer más
    • 05:00 Quién fue Estevanico, el esclavo africano que se convirtió en el primer gran explorador del actual Estados Unidos Leer más
    • 05:00 Qué se sabe del terremoto de magnitud 7.4 que causó más de un centenar de muertos y graves daños en Colombia Leer más
    • 05:00 Cómo vivió el terremoto Manizales, una ciudad entre edificios derrumbados y fachadas rotas Leer más
    • 05:00 Panamá pierde terreno en inversión si no mejora seguridad jurídica y trámites, advierte Apede Leer más