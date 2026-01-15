Panamá, 15 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    SALUD PÚBLICA

    Contratación urgente en la CSS: Más de 70 plazas disponibles para especialistas con sobresueldo y pago por turnos

    La CSS busca médicos especialistas en áreas como anestesiología, cardiología, cirugía vascular, endocrinología, gineco-obstetricia, pediatría y más.

    Aleida Samaniego C.
    Contratación urgente en la CSS: Más de 70 plazas disponibles para especialistas con sobresueldo y pago por turnos
    Los médicos especialistas se requieren para el interior del país, como en Bocas del Toro. Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) lanzó su quinta convocatoria para la contratación de médicos especialistas, con el objetivo de reforzar la atención médica en el país y hacer frente a la falta de especialistas en diversas regiones, especialmente en el interior del país.

    +info

    No todo graduado es médico: ¿qué es un médico interno, general y especialista?Médicos generales: formación larga, empleo incierto y bajos salarios

    Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, informó que se han habilitado más de 70 plazas para distintas especialidades, enfocadas principalmente en las provincias con mayores déficits de especialistas.

    Las regiones que más requieren este recurso humano son Bocas del Toro (14 plazas), Coclé (11), y Chiriquí (9). A estas se suman Colón y Panamá Este, con 11 plazas cada una; Azuero, con 10; y Veraguas, con 5. Estas zonas del país enfrentan una urgente necesidad de médicos especialistas, y la convocatoria busca atender esta carencia.

    Las especialidades solicitadas incluyen anestesiología, cardiología, cirugía vascular periférica, endocrinología, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, medicina crítica e intensiva, medicina interna, nefrología, neumología, neurología, oftalmología, pediatría, radiología, reumatología y urología.

    Young detalló que la oferta incluye un salario base de $2,500 mensuales, al que se suman beneficios como un sobresueldo del 40%, pago por turnos adicionales y beneficios de vivienda.

    Con esta iniciativa, la CSS pretende fortalecer los servicios de salud a nivel nacional y garantizar una mejor calidad en la atención médica de los pacientes, especialmente en las regiones más necesitadas.

    La convocatoria se presenta como una oportunidad para los profesionales de la salud de contribuir significativamente al sistema de atención pública en Panamá, mejorando las condiciones sanitarias y aliviando la presión sobre los centros de salud en las zonas más alejadas del país.

    La realidad: más médicos generales que especialistas

    Aunque Panamá supera el parámetro de médicos por habitante utilizado como referencia internacional, el país enfrenta problemas estructurales de cobertura en salud, con médicos desempleados o subempleados y una distribución desigual de especialistas. Así lo advirtió el doctor Paulino Vigil De Gracia, director nacional de Docencia e Investigación de la CSS.

    De acuerdo con el funcionario, uno de los errores más comunes en el debate público es interpretar de manera literal los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La OMS no define un número obligatorio de médicos que deba tener cada país. Lo que se utiliza como referencia mínima es alrededor de 17 médicos por cada 10,000 habitantes. Panamá tiene aproximadamente 23 por cada 10,000, por lo que, en teoría, está por encima de ese parámetro”, explicó.

    Sin embargo, Vigil De Gracia advirtió que esta cifra, por sí sola, no refleja la realidad del sistema. “Ese número no indica si los médicos están bien distribuidos, no diferencia entre médicos generales, residentes, especialistas o subespecialistas, ni muestra si están concentrados en la capital o dispersos en el resto del país. Por eso puede resultar engañoso”, señaló.

    Uno de los principales problemas identificados es la concentración de médicos, especialmente de especialistas, en las zonas urbanas. Panamá no escapa a una tendencia global: las grandes ciudades concentran la mayor parte del recurso humano en salud, mientras que las áreas rurales y las comarcas enfrentan carencias persistentes.

    “En casi todo el mundo hay más especialistas en las capitales que en las áreas marginadas, y Panamá no es la excepción”, afirmó el director nacional de Docencia e Investigación de la CSS. Esta desigualdad impacta directamente en la calidad y oportunidad de la atención médica para miles de personas que viven fuera del eje urbano.

    Esta convocatoria de la CSS representa una oportunidad crucial para los médicos especialistas que deseen contribuir al fortalecimiento del sistema de salud en Panamá, especialmente en las regiones más necesitadas. A través de un esfuerzo conjunto entre la CSS y los profesionales de la salud, se busca no solo mejorar la cobertura y calidad de la atención, sino también equilibrar la distribución de los especialistas en todo el país.

    Ante la creciente demanda y las carencias en áreas rurales y comarcales, esta iniciativa se presenta como un paso vital hacia una atención médica más equitativa y accesible para todos los panameños.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más