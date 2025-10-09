Contrataciones Públicas levanta suspensión de licitación millonaria de la AAUD

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) falló a favor de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y levantó la suspensión temporal de la licitación pública para la contratación de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos en el distrito de Panamá, cuyo precio de referencia es de 140.3 millones de dólares.

Con esta decisión, la AAUD podrá realizar el acto público este jueves 9 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., según lo programado.

La suspensión se había originado días atrás, luego de que Ecotermo de Panamá, S.A. (ECOVSA) —una de las empresas interesadas en participar— presentara una acción de reclamo contra el pliego de cargos.

La compañía alegó que el documento contenía disposiciones “excluyentes” que vulneraban el principio de igualdad de oportunidades contemplado en la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas y su reglamento.

Entre sus argumentos, ECOVSA señaló que se exigía a los participantes demostrar la disponibilidad de al menos el 80% del financiamiento del monto ofertado, lo cual calificó como un requisito excesivo y sin justificación técnica, jurídica o presupuestaria.

No obstante, la DGCP desestimó la queja al considerar que no se presentaron “argumentos contundentes” que sustentaran la pretensión, por lo que ordenó el archivo del expediente.

El contrato que impulsa la AAUD tendrá una vigencia de siete años e incluye disposiciones como el uso obligatorio de sistemas GPS y monitoreo, la renovación de flotas y la aplicación de sanciones por incumplimiento.

Durante la fase de homologación, realizada en julio pasado, 68 empresas manifestaron interés en participar en el proceso.

La entidad justificó la contratación señalando que busca mejorar la calidad del servicio y promover un entorno urbano más limpio, seguro y ordenado, debido a que el distrito capital ha enfrentado por años dificultades en la recolección de desechos.

Para la ejecución del contrato, el distrito de Panamá fue dividido en tres zonas que abarcan 19 de los 26 corregimientos: